TP.HCM thông tin quan trọng đến 43.000 trái chủ vụ Trương Mỹ Lan

Nguồn tiền này thu được từ các cá nhân, tổ chức hoàn trả và kết quả xử lý tài sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Trong đợt này, cơ quan chức năng đã thực hiện chi trả cho hơn 42.607 trái chủ. Đối với 501 trường hợp còn lại do chưa cung cấp thông tin tài khoản, số tiền được thi hành án đã được thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định.

Trước đó, vào ngày 30.7, cơ quan này cũng đã thanh toán bổ sung thành công từ đợt 1 đến đợt 9 đối với các trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin tài khoản.

Tính từ tháng 6.2025 - 5.2026, Thi hành án dân sự TP.HCM đã trải qua 9 đợt thanh toán với các tỷ lệ khác nhau, trong đó đã thanh toán được khoảng 12.000 tỉ đồng.

Chỉ chi trả cho 6 mã trái phiếu được xác định trong bản án

Căn cứ theo các bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn tổng số tiền hơn 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc thi hành án chỉ áp dụng đối với người nhận chuyển nhượng các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10. Cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM nhấn mạnh sẽ không tổ chức thi hành án và không chi tiền đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong danh mục đã được tòa án xét xử.

Quy định mới về miễn, giảm phí thi hành án

Đáng chú ý, kể từ ngày 1.7, luật Thi hành án dân sự năm 2025 và Thông tư 72 năm 2026 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, mang lại thay đổi về chính sách nộp phí.

Theo đó, người nộp phí thi hành án sẽ được miễn phí nếu thuộc các diện: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; người khuyết tật, người mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoại trừ trường hợp người có công được miễn phí hoàn toàn, các đối tượng còn lại sẽ được xem xét miễn, giảm phí theo từng lần thu. Do đó, trái chủ thuộc các diện ưu tiên cần nộp đơn đề nghị kèm tài liệu chứng minh cho cơ quan thi hành án để được xem xét trong các đợt chi trả tiếp theo.

Tiếp tục xử lý tài sản để chi trả các đợt tới

Hiện tại, Thi hành án dân sự TP.HCM tập trung xác minh, đo vẽ và thẩm định giá các tài sản của bà Trương Mỹ Lan cũng như các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ liên quan. Cơ quan này cũng đã yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền bị phong tỏa theo các bản án để phục vụ việc thi hành án. Các đợt chi trả tiếp theo sẽ được thực hiện ngay khi có kết quả xử lý tài sản và nhận được tiền chuyển về.

Cơ quan thi hành án khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin tại các kênh chính thức, không truy cập vào các đường link không chính thống và không tụ tập đông người để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.