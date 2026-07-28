Giảm giá du thuyền The Reverie Saigon của Trương Mỹ Lan còn hơn 35 tỉ đồng

Bà Trương Mỹ Lan, 70 tuổi, là cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, lần này chiếc du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp, được bán giá khởi điểm hơn 35 tỉ đồng (đã bao gồm thuế GTGT; tháng 6 vừa qua, du thuyền này được bán đấu giá với giá 38,7 tỉ đồng, còn 2 tàu được bán với giá 3,8 tỉ đồng/chiếc nhưng không có người mua).

Khách tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 7 tỉ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Phương tiện này đang được lưu giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai.

Chiếc du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp, được bán giá khởi điểm hơn 35 tỉ đồng ẢNH: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TP.HCM

Hai chiếc tàu còn lại là Thalia và Electra, cùng sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, có màu trắng, có cùng mức giá khởi điểm là hơn 3,475 tỉ đồng/chiếc. Tiền đặt trước cho mỗi tài sản là hơn 695 triệu đồng. Cả hai hiện neo đậu tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Thời gian xem tài sản: từ ngày 5.8 đến hết ngày 7.8 trong giờ hành chính. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 17.7 - 10.8 tại 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 17.7 - 10.8.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá: 150 triệu đồng đối với du thuyền The Reverie Saigon và 15 triệu đồng đối với hai tàu còn lại.

Bà Trương Mỹ Lan, 70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ẢNH: NHẬT THỊNH

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào chiều 13.8 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM. Người tham gia đấu giá phải là cá nhân, tổ chức không bị pháp luật cấm và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật Đấu giá tài sản.

Việc bán đấu giá trên là do Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan theo bản án sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM và bản án phúc thẩm tháng 4.2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM. Theo bản án này, bà Trương Mỹ Lan bị tòa phạt mức án tử hình.



Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu.