Ngày 8.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn phường Tam Bình.

Vụ hỗn chiến nói trên xảy ra vào ngày 11.11.2025 tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Diệp, khu phố 2.

Công an TP.HCM tìm chủ xe trong vụ hỗn chiến bằng kiếm Nhật ẢNH: CACC

Theo cơ quan điều tra, chiều 11.11.2025, Trương Hoài Linh (22 tuổi, quê Cần Thơ) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quán. Lúc nhắc lại mâu thuẫn cũ, Linh gọi điện và hẹn Trần Chí Toàn (25 tuổi, quê Cần Thơ) đến nói chuyện.

Toàn cùng Phạm Chí Nguyện (23 tuổi, quê Cần Thơ) đến quán gặp Linh nhưng được mọi người can ngăn nên ra về. Tuy nhiên, Linh tiếp tục gọi điện thách thức đánh nhau.

Lúc này, Toàn rủ thêm Đào Văn Đạt (24 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng Nguyện quay lại. Tại đây, cả nhóm phát hiện Linh, Dương Thế Việt (31 tuổi, quê Quảng Trị), Lê Gia Tường (26 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Đại (51 tuổi, quê Cà Mau) cầm kiếm Nhật và vỏ chai bia đứng chờ.

Nhóm Toàn bỏ chạy về đường Ngô Chí Quốc rồi rủ thêm Lương Đổng Quang (21 tuổi, ở TP.HCM) và năm người khác cầm theo dao tự chế, vỏ chai bia quay lại phục thù.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, 2 nhóm gặp lại nhau tại quán nhậu trên đường Nguyễn Thị Diệp. Nhóm của Toàn cầm dao tự chế đuổi chém nhóm Linh.

Lát sau, khi nhóm Toàn rút ra ngoài, nhóm của Linh dùng dao phóng lợn, kiếm Nhật truy đuổi đối phương gây náo loạn cả khu vực.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận tham gia vụ hỗn chiến như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua quá trình điều tra, công an xác định xe máy Honda Blade màu đỏ, biển số 92G2-6737, số khung RLHHC09026Y049840, số máy HC09E6049933 có liên quan đến vụ án nhưng chưa rõ chủ sở hữu.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu hoặc người biết thông tin phương tiện trên liên hệ tại địa chỉ 934 Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình hoặc gặp điều tra viên Lê Đức Anh qua số điện thoại 0906.695.369.