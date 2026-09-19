TP.HCM tổ chức lại phòng chuyên môn

Chiều 17.9, UBND P.Lái Thiêu (TP.HCM) đã tổ chức công bố Nghị quyết của HĐND phường, thành lập Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Theo đó, Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc UBND P.Lái Thiêu trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị.

Trong khi đó, nhiều địa phương khác cũng đã trình phương án, lấy ý kiến phản biện xã hội về đề án tổ chức, sắp xếp lại các phòng chuyên môn.

P.Bình Dương tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp Ảnh: Đỗ Trường

Trả lời Thanh Niên ngày 18.9, ông Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND P.Bình Dương, cho biết đã có tờ trình xin ý kiến Đảng ủy về việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị thành Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch (phương án 1), là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo ông Thành, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị hiện đang thực hiện nhiều nhóm lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật cao như các nhiệm vụ về kinh tế, tài chính, kế hoạch, đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh; về đất đai, môi trường, hạ tầng, xây dựng và đô thị… "Việc một phòng chuyên môn cùng lúc thực hiện nhiều lĩnh vực dẫn đến áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Thành chia sẻ.

Cũng theo ông Thành, P.Bình Dương là địa bàn có diện tích rộng, quy mô dân số lớn; là địa phương có nhiều khu công nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại - dịch vụ phát triển, đang đứng trước yêu cầu rất lớn về đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị. Vì thế, việc tổ chức lại phòng chuyên môn là rất cần thiết. Đáng chú ý, ông Thành khẳng định việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị được thực hiện theo nguyên tắc không làm tăng biên chế cơ học; sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Tương tự, ông Đỗ Anh Khang, Bí thư Đảng ủy P.Cát Lái, cho biết địa phương đang xây dựng đề án tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị thành 2 phòng mới, đồng thời xây dựng phương án nhân sự để Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét, trước khi trình HĐND thông qua. Theo ông, việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị do khối lượng công việc hiện nay khá lớn, nhất là liên quan các dự án đầu tư công, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, các nút giao thông, dự án chống ngập cùng một số dự án tồn đọng, kéo dài.

Ông Khang cho rằng: "Phường cần lực lượng chuyên nghiệp hơn thì mới làm được". Đối với lĩnh vực tài chính, ông Khang cho biết phường hiện là một cấp ngân sách nên cần bố trí lực lượng chuyên về kế toán - ngân sách để tham mưu cho UBND và HĐND phường bài bản hơn.

Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND P.Phú Lợi, cho biết tại kỳ họp thứ 5, HĐND phường đã thống nhất tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị để thành lập Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch.

"Mục tiêu của việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị được xác định là hướng đến tinh gọn, chuyên sâu, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn phường", ông Long chia sẻ.

Cũng theo ông Long, P.Phú Lợi đang phối hợp với các cơ quan, ban ngành của TP.HCM hướng tới triển khai 2 dự án metro đi qua địa bàn gồm tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và tuyến metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, dự kiến khởi công trong năm 2026. Do đó, cần có bộ phận chuyên sâu, điều hành.