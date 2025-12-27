TP.HCM triển khai dự án cải tạo rạch Bà Lớn hơn 9.200 tỉ đồng

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết 444/2025 của HĐND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn tất các thủ tục tiếp theo để triển khai dự án. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, đồng thời chú trọng tính đồng bộ tại các vị trí tiếp giáp với dự án cầu đường Bình Tiên và đường song hành quốc lộ 50.

UBND phường Bình Đông và xã Bình Hưng được yêu cầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các địa phương có trách nhiệm bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đã được phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công dự án.

Dự án cải tạo rạch Bà Lớn giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, diện mạo đô thị được chỉnh trang sạch đẹp ẢNH: THÚY HẰNG

Về quản lý xây dựng, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và chủ đầu tư để giám sát các doanh nghiệp, tổ chức được giao hoặc thuê đất dọc tuyến rạch Bà Lớn. Việc xây dựng các hạng mục kè bờ phải thực hiện đồng bộ với dự án nạo vét, cải tạo môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn giao thông thủy trên tuyến rạch.

Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, ưu tiên bố trí đủ vốn để triển khai dự án. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM xem xét, giải quyết theo quy định.

Dự án cải tạo rạch Bà Lớn nhằm nạo vét, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa cho lưu vực khoảng 920 ha. Bên cạnh đó, dự án còn hướng đến chỉnh trang đô thị thông qua xây dựng kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch; phát triển giao thông đường bộ với việc đầu tư tuyến đường dọc rạch tại phường Bình Đông.

Dự án cũng xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua quốc lộ 50, bảo đảm khơi thông dòng chảy và phát triển giao thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu giao thông thủy nội địa cấp VI. Phạm vi dự án kéo dài khoảng 7,4 km, từ rạch Kênh Đôi (phường Bình Đông) đến ngã tư rạch Bà Lớn - rạch Bà Lào (xã Bình Hưng) tổng mức đầu tư hơn 9.228 tỉ đồng từ ngân sách, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.