TP.HCM tuyệt đối không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Chí Nhân
Chí Nhân
05/02/2026 06:43 GMT+7

Lãnh đạo các xã, phường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động không có mặt ở nơi neo đậu để quản lý.

Ban chỉ đạo IUU TP.HCM vừa có thông báo gửi các địa phương về việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo đó, TP yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường: Vũng Tàu, Phước Thắng, Long Hải, Phước Hải, Bình Châu, Cần Giờ, Thạnh An phải thực hiện tốt nhất chức năng, vai trò trong công tác IUU theo quy định.

TP.HCM tuyệt đối không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động - Ảnh 1.

TP.HCM khẩn trương triển khai loạt biện pháp chống khai thác bất hợp pháp IUU

ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu tàu cá không đủ điều kiện không có mặt tại nơi neo đậu để quản lý. Tuyệt đối không để các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động bất hợp pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các trường hợp là chủ tàu, thuyền trưởng và bà con ngư dân nhất là việc không mua bán, trao đổi thủy sản không rõ nguồn gốc.

Liên quan đến tỷ lệ 65% khép hồ sơ không đúng quy định, Chủ tịch UBND các xã phường phối hợp với Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở ngành rà soát đối với các hồ sơ không đủ điều kiện thì phải xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp - Môi trường xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để khắc phục ngay tình trạng chậm tiến độ rà soát, xử lý "khép hồ sơ" vi phạm. Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và hoàn thành việc "khép hồ sơ" vi phạm chống khai thác IUU trước ngày 5.2.2026.

Thành phố cũng đề nghị Công an, Bộ đội Biên phòng, UBND các địa phương bố trí nhân sự tối thiểu 2 người để hỗ trợ Sở Nông nghiệp - Môi trường sớm hoàn thành nhiệm vụ trong việc rà soát và xử lý việc "khép hồ sơ".

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá tàu cá không đủ điều kiện IUU khép hồ sơ
