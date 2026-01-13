Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xử lý nghiêm cán bộ nếu tàu cá không đủ điều kiện vẫn được 'ra khơi'

Thanh Quân
Thanh Quân
13/01/2026 14:04 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ nếu để xảy ra tình trạng tàu cá không đủ điều kiện vẫn tham gia hoạt động khai thác hải sản.

Ngày 13.1, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có chỉ đạo về việc quản lý các tàu cá liên quan chống khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định).

Xử lý nghiêm cán bộ nếu tàu cá không đủ điều kiện vẫn được 'ra khơi' - Ảnh 1.

Cảng cá Vàm Láng (xã Gia Thuận, Đồng Tháp) - nơi có rất nhiều tàu cá neo đậu

ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở NN-MT tăng cường rà soát, đối khớp số liệu tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn. Tàu cá khi xuất bến tham gia khai thác thủy sản phải có xác nhận rời cảng của cảng cá; tàu cá khi nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng phải vào cảng cá và được thông báo đến cảng cá, công an xã và chính quyền cơ sở để kiểm soát, xử lý nếu không thực hiện cập cảng bốc dỡ thủy sản theo đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bốc dỡ sản phẩm thủy sản tại các điểm không đúng quy định.

Đối với hoạt động của tàu dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN - MT tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ; thực hiện truy vết, xác minh đầy đủ nguồn gốc sản phẩm thủy sản được chuyển tải, cập cảng bốc dỡ. Việc truy xuất phải làm rõ thông tin tàu cá khai thác đã chuyển tải, đối chiếu dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình (VMS) với nhật ký chuyển tải về thành phần loài, vị trí chuyển tải… bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở NN - MT trong công tác quản lý đội tàu; theo dõi, giám sát sát sao hoạt động của tàu cá trên địa bàn. Các trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy sản, kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là các hành vi tiếp tay, hỗ trợ cho tàu cá vi phạm khai thác IUU, phải được xử lý nghiêm theo quy định.

Đặc biệt, đối với UBND các xã, phường có tàu cá, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tàu cá thuộc địa bàn; nắm chắc thông tin tàu cá và ngư dân; xác định rõ vị trí neo đậu, người trực tiếp quản lý, không để xảy ra tình trạng tàu cá phân tán, rải rác gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ nếu để xảy ra tình trạng tàu cá không đủ điều kiện vẫn tham gia hoạt động khai thác hải sản.

