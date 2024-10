TP.HCM: UBND Q.12 báo cáo khẩn vụ việc tại Mái ấm Quan Âm

Các con đã được về với mẹ

Ngày 26.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an Q.12 (TP.HCM) vẫn đang tích cực lấy lời khai những người liên quan để xác minh, điều tra vụ 2 người mẹ trình báo nghi con bị mất tích khi gửi tại Mái ấm Quan Âm (P.Hiệp Thành).

Vụ 2 người mẹ tìm con ở Mái ấm Quan Âm: Công an yêu cầu đưa trẻ về gặp mẹ

Hôm 24.10, chị H.G.A (33 tuổi, ở TP.HCM) và chị Đ.T.M.T (31 tuổi, quê Tây Ninh) đến Báo Thanh Niên cầu cứu về việc bị mái ấm từ chối không cho biết thông tin, không cho gặp con từ tháng 9 và không được gặp 2 con (đang gửi tại Mái ấm Quan Âm, địa chỉ 222 - 224 Lê Thị Búp, P.Hiệp Thành).

UBND Q.12 báo cáo khẩn vụ việc tại Mái ấm Quan Âm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Báo Thanh Niên đã cử PV đi cùng 2 người mẹ, đến mái ấm nói trên để tìm hiểu sự việc. Thời điểm chị A. và T. đến, chủ mái ấm không có mặt, nhưng có bà N.T.L (quản lý mái ấm) và một số bảo mẫu, bảo vệ, nhân viên đón tiếp.

Những người này cho biết, từ sau vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, cơ quan chức năng đi kiểm tra, do Mái ấm Quan Âm vượt quá số trẻ quy định nên khoảng 40 trẻ từ vài tháng tuổi trở lên đã được chuyển đến một nơi khác ở tỉnh Bình Phước. Quá lo lắng cho con, 2 người mẹ nhiều lần năn nỉ, van xin quản lý cho biết tung tích của con nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Do nghi ngờ con bị mất tích nên chị A. và T. đã đến Công an P.Hiệp Thành trình báo vụ việc.

Theo báo cáo của Công an Q.12, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24.10, công an tiếp nhận đơn trình báo của 2 người mẹ nói trên về việc không được gặp 2 con đang gửi tại Mái ấm Quan Âm.

Theo đó, từ tháng 2.2024, 2 người phụ nữ này mang thai nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đã chủ động liên hệ với ông G. để xin được giúp đỡ và được ông G. tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc.

Sau khi cả hai sinh con, do không có khả năng nuôi dưỡng nên trong tháng 3 và tháng 4.2024, 2 người mẹ đã có đơn cam kết gửi con cho Mái ấm Quan Âm chăm sóc.

Mỗi tháng, 2 người mẹ trên đều đến mái ấm thăm con, nhưng từ tháng 9 đến nay thì không được ông G. cho gặp con.

Tiếp nhận thông tin, Công an Q.12 đã khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, bà L. cho biết, do cơ sở chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên thời gian gần đây, mái ấm đã đưa 2 trẻ trên về chùa Thanh Nghiêm (P.Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Khi công an vào cuộc, khuya 24.10, đại diện mái ấm đã đưa 2 trẻ về lại mái ấm để thân nhân thăm trẻ.

Tiếp đó, ngày 25.10, tiếp tục có 2 người mẹ khác đến cầu cứu Báo Thanh Niên về vấn đề tương tự. Đáng chú ý, trong đó có 1 trường hợp nghi ngờ mang thai và sinh con khi mới 14 tuổi.

Báo Thanh Niên cũng hướng dẫn những người phụ nữ này đến công an trình báo vụ việc. Tối 25 và ngày 26.10, Công an Q.12 đang làm việc với 4 người mẹ để tiếp tục xác minh, đồng thời công an đã bàn giao các trẻ về cho gia đình.

Đại diện Công an Q.12 gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin. Tương tự, những người mẹ xúc động khi được nhận lại con: "Chúng tôi không biết nói gì hơn, thật sự rất biết ơn tập thể anh chị Báo Thanh Niên".

Báo cáo khẩn từ UBND Q.12

Liên quan vụ việc, UBND Q.12 cũng có báo cáo khẩn gửi đến UBND TP.HCM, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan.

Lực lượng chức năng có mặt tại Mái ấm Quan Âm sau trình báo của những người phụ nữ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo báo cáo, Mái ấm tình thương Quan Âm trước đây ở địa chỉ 183/31 TX52 (P.Thạnh Xuân), được thành lập ngày 15.3.2021 theo quyết định của Phòng LĐ-TB-XH Q.12.

Đến ngày 14.7.2023 thì đổi tên thành Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm tình thương Quan Âm (gọi tắt là Mái ấm Quan Âm) và di dời về địa chỉ 222 - 224 Nguyễn Thị Búp (P.Hiệp Thành, Q.12). Người đại diện theo pháp luật là ông H.V.G (48 tuổi, ở P.Thạnh Xuân, Q.12) là trụ trì của một ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM.

Mái ấm này hoạt động theo loại hình cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí. Chức năng của mái ấm là tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa hoặc gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi với quy mô chăm sóc và nuôi dưỡng không quá 33 trẻ.

Theo UBND Q.12, trước khi xảy ra vụ việc, ngày 8.9, lực lượng chức năng có kiểm tra Mái ấm Quan Âm, ghi nhận số lượng trẻ là 33/33 và không phát hiện 2 trẻ sơ sinh (được 2 người mẹ trình báo). Đoàn kiểm tra đã yêu cầu mái ấm khắc phục những mặt hạn chế, hoàn thiện hồ sơ lao động, hồ sơ quản lý trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Hiện cơ quan chức năng và Công an Q.12 khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.