Ngày 25.10.2024, Công an quận 12 (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị chức năng, khẩn trương xác minh, điều tra vụ 2 người mẹ nghi con bị "mất tích" khi gửi tại Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm.

Vụ 2 người mẹ tìm con ở Mái ấm Quan Âm: Công an yêu cầu đưa trẻ về gặp mẹ

Theo công an, lúc 16 giờ 30 phút ngày 24.10, Công an phường Hiệp Thành tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ (33 tuổi, ở TP.HCM) và một phụ nữ (31 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh) về việc không gặp được 2 con (đang gửi tại Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm, địa chỉ 222 - 224 Lê Thị Búp, phường Hiệp Thành, quận 12). Cơ sở này do một người đàn ông 48 tuổi là người đại diện.

Theo đó, từ tháng 2.2024, 2 người phụ nữ này mang thai nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đã chủ động liên hệ với đại diện cơ sở Mái ấm Quan Âm để xin được giúp đỡ và được người đàn ông tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc.

Sau khi cả hai sinh con, do không có khả năng nuôi dưỡng nên trong tháng 3 và tháng 4.2024, 2 người mẹ đã có đơn cam kết gửi con cho Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm chăm sóc.

Mỗi tháng, 2 người mẹ này đều đến mái ấm thăm con, nhưng từ tháng 9 đến nay thì không được người đàn ông ở Mái ấm Quan Âm cho gặp con.

Cơ sở Mái ấm tình thương Quan Âm

Ngày 24.10, hai người mẹ đã đến cầu cứu Báo Thanh Niên. Nhận được đơn, Báo Thanh Niên đã cử phóng viên đi cùng với 2 người mẹ đến mái ấm xin gặp con nhưng đại diện mái ấm cho biết đã chuyển các trẻ đến cơ sở khác và hẹn đến ngày 28.10 sẽ giải quyết vụ việc (lý do được cho là người đàn ông hiện đang làm lễ cúng tại quận Gò Vấp).

Do nghi ngờ 2 con bị "mất tích" nên 2 người mẹ đến Công an phường Hiệp Thành trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 12 đã khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, người phụ nữ (quản lý Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm) cho biết, do cơ sở chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ nên thời gian gần đây, mái ấm đã đưa 2 bé về chùa Thanh Nghiêm (ở phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Khi công an vào cuộc, khuya 24.10, đại diện mái ấm đã đưa 2 bé về lại mái ấm để thân nhân thăm, gặp. Hiện 2 bé đang được chăm sóc tại Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm.

Tối 25.10, Công an quận 12 đang phối hợp, làm việc với 2 người mẹ để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an quận 12 gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời thông tin, hỗ trợ quá trình điều tra. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chiều 25.10, Báo Thanh Niên tiếp tục tiếp nhận thêm 2 trường hợp đến cầu cứu. Họ là những người phụ nữ đã sinh và gửi con tại Cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm, bày tỏ mong muốn được thăm nom, nhận lại con.

Báo Thanh Niên đã hướng dẫn 2 người phụ nữ này đến trình báo vụ việc với Công an quận 12 để nhờ hỗ trợ.