TP.HCM ưu tiên tháo gỡ vướng mắc đầu tư công

Theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách 7 tháng ước thực hiện gần 309.000 tỉ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà hồi phục so với cùng kỳ ở cả 3 chỉ số: sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,6%, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 13,4% và chỉ số tồn kho giảm 17,8%. Các lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, lữ hành, lưu trú, vận tải hàng hóa và hành khách đều tăng so với cùng kỳ.



Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước TP.HCM đến ngày 26.7, TP.HCM đã giải ngân đầu tư công hơn 11.800 tỉ đồng, đạt 15% số vốn được giao. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các sở ngành, quận huyện, chủ đầu tư theo dõi tiến độ hằng ngày, thống kê hằng tuần để đôn đốc, tháo gỡ. Với khối lượng chưa giải ngân, Chủ tịch TP.HCM cho biết trung bình mỗi tháng phải giải ngân 10.000 tỉ đồng. Dù điểm rơi của các dự án bồi thường và dự án mới thường vào quý 4/2024 nhưng nếu không theo dõi sát sao sẽ khó đạt tỷ lệ giải ngân 95%. Theo đó, Sở KH-ĐT và Văn phòng UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ theo dõi, đề xuất chỉ đạo kịp thời. "Thường trực UBND TP.HCM trực tiếp đi công trường, có vướng mắc là tháo gỡ ngay. Ngày hôm nay nhận được báo cáo vướng mắc thì ngày mai họp gỡ ngay chứ không có chờ", ông Mãi yêu cầu.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các sở tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, dự án có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án mở rộng quy mô để dòng vốn đi ngay vào nền kinh tế. Đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư đã được HĐND TP.HCM thông qua danh mục, ông Mãi yêu cầu Sở Y tế, Sở VH-TT và Sở GD-ĐT cùng các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để kêu gọi.