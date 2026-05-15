TP.HCM và EU mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển xanh, bền vững

Phát biểu tại sự kiện, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhấn mạnh năm 2026 đã đưa quan hệ EU - Việt Nam lên một tầm cao mới. Trong tháng 1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm Hà Nội, đánh dấu việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.



Tiếp đó, vào tháng 3, Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Global Gateway EU - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, với sự tham dự của Ủy viên EU về Đối tác quốc tế Jozef Síkela và Phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu Nicola Beer. Diễn đàn quy tụ hơn 800 đại biểu từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp, mở ra thêm các hướng hợp tác trong đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Theo Đại sứ EU, trong một thế giới nhiều bất định, EU là đối tác vững chắc và ổn định, có thể mang nguồn vốn, công nghệ đến Việt Nam nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt trong những lĩnh vực định hình tương lai nền kinh tế như truyền thông an toàn, năng lượng, hạ tầng giao thông, vật liệu quan trọng, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng nhắc đến hợp tác giữa Maersk APMT và Hateco tại cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng như một ví dụ tiêu biểu. Bên cạnh đó, EU khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

TP.HCM là địa phương đi đầu trong hợp tác với EU

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các đại sứ, tổng lãnh sự, lãnh sự danh dự cùng cộng đồng châu Âu tại Việt Nam nhân Ngày châu Âu.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hơn 35 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, quan hệ Việt Nam - EU không ngừng được vun đắp, trở thành một trong những mối quan hệ năng động, có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN.

Đặc biệt, sau hơn 5 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU đi vào thực thi, thương mại song phương chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng, trung bình khoảng 10% mỗi năm và đạt 76 tỉ USD vào năm 2025.

Bước sang năm 2026, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa được xem là dấu mốc mở ra chương mới trong quan hệ hai bên.

Trong bức tranh hợp tác Việt Nam - EU, TP.HCM tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với EU và các quốc gia thành viên. Ông Hà tin tưởng khi tầm nhìn phát triển bền vững của EU kết hợp với tinh thần năng động, cởi mở, sáng tạo và khát vọng vươn lên của TP.HCM, hai bên sẽ tiếp tục tạo nên những dự án hợp tác có giá trị, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

"Quan hệ TP.HCM - Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trở thành hình mẫu, câu chuyện thành công của quan hệ hợp tác bình đẳng, hòa bình và cùng phát triển", ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.