Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM và EU mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển xanh, bền vững

Thúy Liễu
Thúy Liễu
15/05/2026 21:16 GMT+7

Tối 15.5, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức hoạt động đối ngoại nhân Ngày châu Âu với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp châu Âu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhấn mạnh năm 2026 đã đưa quan hệ EU - Việt Nam lên một tầm cao mới. Trong tháng 1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm Hà Nội, đánh dấu việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tiếp đó, vào tháng 3, Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Global Gateway EU - Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, với sự tham dự của Ủy viên EU về Đối tác quốc tế Jozef Síkela và Phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu Nicola Beer. Diễn đàn quy tụ hơn 800 đại biểu từ khu vực nhà nước và doanh nghiệp, mở ra thêm các hướng hợp tác trong đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

TP.HCM và EU mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển xanh, bền vững- Ảnh 1.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo Đại sứ EU, trong một thế giới nhiều bất định, EU là đối tác vững chắc và ổn định, có thể mang nguồn vốn, công nghệ đến Việt Nam nhằm hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt trong những lĩnh vực định hình tương lai nền kinh tế như truyền thông an toàn, năng lượng, hạ tầng giao thông, vật liệu quan trọng, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ông cũng nhắc đến hợp tác giữa Maersk APMT và Hateco tại cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng như một ví dụ tiêu biểu. Bên cạnh đó, EU khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

TP.HCM là địa phương đi đầu trong hợp tác với EU

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các đại sứ, tổng lãnh sự, lãnh sự danh dự cùng cộng đồng châu Âu tại Việt Nam nhân Ngày châu Âu.

TP.HCM và EU mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển xanh, bền vững- Ảnh 2.

Ông Julien Guerrier trao đổi với Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, hơn 35 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990, quan hệ Việt Nam - EU không ngừng được vun đắp, trở thành một trong những mối quan hệ năng động, có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN.

Đặc biệt, sau hơn 5 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU đi vào thực thi, thương mại song phương chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng, trung bình khoảng 10% mỗi năm và đạt 76 tỉ USD vào năm 2025.

Bước sang năm 2026, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa được xem là dấu mốc mở ra chương mới trong quan hệ hai bên.

TP.HCM và EU mở rộng hợp tác trong giai đoạn phát triển xanh, bền vững- Ảnh 3.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện

ẢNH: THÚY LIỄU

Trong bức tranh hợp tác Việt Nam - EU, TP.HCM tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với EU và các quốc gia thành viên. Ông Hà tin tưởng khi tầm nhìn phát triển bền vững của EU kết hợp với tinh thần năng động, cởi mở, sáng tạo và khát vọng vươn lên của TP.HCM, hai bên sẽ tiếp tục tạo nên những dự án hợp tác có giá trị, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

"Quan hệ TP.HCM - Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU trở thành hình mẫu, câu chuyện thành công của quan hệ hợp tác bình đẳng, hòa bình và cùng phát triển", ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Tin liên quan

EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão

EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão

EU đã hỗ trợ 850.000 euro cho Việt Nam để khắc phục những hậu quả của các trận bão vừa qua và tiếp tục kêu gọi các nước thành viên đóng góp hỗ trợ cho Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

eu HỢP TÁC TP.HCM - EU Nguyễn Lộc Hà Julien Guerrier Liên minh châu âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận