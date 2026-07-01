TP.HCM: Vợ chồng cựu giám đốc sở nội vụ lãnh án tù về tội lừa đảo

Ngày 30.6, TAND TP.HCM cơ sở 1 tại phường Bà Rịa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo trong vụ án này là vợ chồng cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Loan (60 tuổi, ở phường Vũng Tàu) 17 năm tù, Giang Vinh (72 tuổi, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, chồng bà Loan) 9 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2019, bà Loan vay của nhiều người với số tiền lớn dẫn đến mất khả năng trả nợ. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, bà Loan lấy danh nghĩa là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh yến sào, đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và làm ăn kinh doanh với lãi suất cao.

Bà Loan giới thiệu quen biết nhiều lãnh đạo, có mỏ khai thác cát. Ngoài ra, có chồng từng làm Giám đốc Sở Nội vụ nên khi bà Loan đặt vấn đề vay tiền đáo hạn ngân hàng thì nhiều người tin tưởng cho vay.

Cụ thể, bà L.T.T.T (ở phường Vũng Tàu) đã chuyển cho bà Loan số tiền 30 tỉ đồng. Số tiền này, bà Loan mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, bà Loan cũng vay của bà T. nhiều lần khác với số tiền 18,6 tỉ đồng bằng việc thế chấp 9 sổ đỏ của nhiều người. Khi vay tiền, bà Loan viết giấy vay tiền, trong giấy xác nhận có chữ ký của chồng mình là ông Giang Vinh nhưng do bà Loan tự ký thay. Mục đích sử dụng uy tín của ông Vinh để bà T. tin tưởng cho vay.

Chưa hết, ngày 4.11.2019, bà Loan và ông Vinh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) diện tích hơn 1,7 ha tại xã Đất Đỏ cho ông H.H.L với giá 5 tỉ đồng.

Do đất bị nhà nước thu hồi 1 phần (trước khi vợ chồng bà Loan chuyển nhượng cho ông L.) nên bà Loan mượn lại sổ đỏ để đi nhận tiền đền bù.

Sau khi nhận tiền đền bù, bà Loan không trả sổ đỏ cho ông L., mà cùng với chồng đem cầm cố cho ông D.V.C để vay 3 tỉ đồng.