TP.HCM: Xe đầu kéo 'đấu đầu' xe tải cẩu, 2 người kẹt trong ca bin

Đến trưa 3.7, Công an xã Phú Hòa Đông cùng Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải cẩu trên tỉnh lộ 8, khiến 2 người bị thương mắc kẹt trong ca bin.

Sau tai nạn phần đầu kéo xe chở trụ bê tông hư hỏng nặng ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ cùng ngày, trên tỉnh lộ 8 cách cầu Láng The 300 m, thuộc xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo biển số 50H - 909.xx kéo theo rơ moóc chở trụ bê tông và xe tải cẩu mang biển số Tây Ninh (tỉnh Long An cũ) chở cây xanh.

Vụ va chạm xảy ra khiến hai xe hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải cẩu có 3 người, trong đó có 2 người bị thương, kẹt trong ca bin.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý, cứu hộ người gặp nạn. Xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường. Sau thời gian dài giải cứu, 2 người mắc kẹt trong ca bin được đưa ra ngoài, chuyển vào bệnh viện.

Đến trưa cùng ngày, phần rơ moóc còn lại của xe đầu kéo mới được di dời đi nơi khác ẢNH: TRẦN KHA

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông trên tỉnh lộ 8 ùn ứ xe kéo dài nhiều giờ ẢNH: TRẦN KHA

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định xe đầu kéo di chuyển trên tỉnh lộ 8 (hướng cầu vượt Củ Chi về tỉnh lộ 15 còn xe tải cẩu lưu thông theo hướng ngược lại và xảy ra tai nạn.

Hiện trường 2 xe nằm chắn ngang phần lớn diện tích mặt đường tỉnh lộ 8 khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều giờ. Đến trưa cùng ngày, hiện trường tai nạn mới được giải quyết xong, giao thông dần ổn định trở lại.