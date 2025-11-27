TP.HCM: Xe khách của 1 nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông

Tối 27.11, trong một số hội nhóm mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại vụ việc xe khách của nhà xe H.H vượt ẩu, ép xe khách làm va chạm giao thông, hư hỏng tài sản.

Xe khách một nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip đầu tiên ghi lại cảnh có rất đông phương tiện đang qua giao lộ lớn. Lúc này, xe khách nhà xe H.H biển số 63B-014.72 bất ngờ vượt lên từ làn sát dải phân cách rồi đột ngột chuyển làn gây va chạm, làm hư hỏng kính chiếu hậu và kính chắn gió của xe khách khác.

Đoạn clip tiếp theo cũng thể hiện sự việc xảy ra tại giao lộ đông phương tiện qua lại. Khi các phương tiện đang lưu thông bình thường, xe khách nhà xe H.H biển số 63G-000.13 bất ngờ vượt lên từ làn sát dải phân cách, chuyển làn đột ngột, ép và tông gãy kính chiếu hậu của ô tô khác.

Nhiều người cho rằng xe khách nói trên chạy quá ẩu và cần cơ quan chức năng chấn chỉnh tác phong, văn hóa giao thông của tài xế.

Qua xác minh, đoạn clip đầu tiên xảy ra lúc 10 giờ 10 sáng 25.11, trên đường Hồng Bàng, đoạn qua trụ sở Công an phường 12, quận 5 cũ (nay là phường Chợ Lớn). Đoạn clip thứ 2 xảy ra lúc 15 giờ 43 chiều 26.11, trên đường Hồng Bàng, đoạn trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cùng phường Chợ Lớn).

Liên quan vụ việc, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nắm thông tin ban đầu và đang mời các bên liên quan xử lý theo quy định.