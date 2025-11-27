Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Xe khách của 1 nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
27/11/2025 21:08 GMT+7

Xe khách của 1 nhà xe ở phường Chợ Lớn (quận 5 cũ, TP.HCM) liên tục bị ghi hình vượt ẩu, ép xe khác gây va chạm giao thông trên đường Hồng Bàng.

Tối 27.11, trong một số hội nhóm mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại vụ việc xe khách của nhà xe H.H vượt ẩu, ép xe khách làm va chạm giao thông, hư hỏng tài sản.

TP.HCM: Xe khách của 1 nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông- Ảnh 1.

Xe khách một nhà xe liên tục vượt ẩu, va chạm giao thông

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip đầu tiên ghi lại cảnh có rất đông phương tiện đang qua giao lộ lớn. Lúc này, xe khách nhà xe H.H biển số 63B-014.72 bất ngờ vượt lên từ làn sát dải phân cách rồi đột ngột chuyển làn gây va chạm, làm hư hỏng kính chiếu hậu và kính chắn gió của xe khách khác.

Đoạn clip tiếp theo cũng thể hiện sự việc xảy ra tại giao lộ đông phương tiện qua lại. Khi các phương tiện đang lưu thông bình thường, xe khách nhà xe H.H biển số 63G-000.13 bất ngờ vượt lên từ làn sát dải phân cách, chuyển làn đột ngột, ép và tông gãy kính chiếu hậu của ô tô khác.

Nhiều người cho rằng xe khách nói trên chạy quá ẩu và cần cơ quan chức năng chấn chỉnh tác phong, văn hóa giao thông của tài xế.

Qua xác minh, đoạn clip đầu tiên xảy ra lúc 10 giờ 10 sáng 25.11, trên đường Hồng Bàng, đoạn qua trụ sở Công an phường 12, quận 5 cũ (nay là phường Chợ Lớn). Đoạn clip thứ 2 xảy ra lúc 15 giờ 43 chiều 26.11, trên đường Hồng Bàng, đoạn trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (cùng phường Chợ Lớn).

Liên quan vụ việc, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nắm thông tin ban đầu và đang mời các bên liên quan xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên

Hơn 100 xe khách bị CSGT TP.HCM xử phạt trong 1 tuần sau phản ánh của Thanh Niên

Hơn 100 xe khách bị Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) xử phạt vi phạm hành chính sau 1 tuần Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng xe khách vi phạm tràn lan.

Khám phá thêm chủ đề

Xe khách TP.HCM công an va chạm giao thông xe khách vượt ẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận