TP.HCM: Xe tải chở xe lu bị lật trên đường, 2 người thoát nạn trong gang tấc

Gần 15 giờ ngày 30.7, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) mới hoàn tất xử lý hiện trường vụ xe tải chở xe lu bị lật trên đường Trần Văn Giàu (đoạn qua phường Tân Tạo), giải tỏa ùn tắc giao thông qua khu vực.

Hiện trường vụ xe lu ngã lật trên đường Trần Văn Giàu ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số TP.HCM chở theo một chiếc xe lu chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ đường Võ Trần Chí về đường Tên Lửa.

Khi vừa qua cầu vượt Tỉnh lộ 10B (phường Tân Tạo, TP.HCM) một đoạn, tài xế cho xe tải rẽ trái quay đầu để di chuyển về lại hướng đường Võ Trần Chí. Trong lúc ôm cua, chiếc xe lu chở trên xe tải bất ngờ bị chao đảo rồi ngã lật ngửa xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên đường có nhiều phương tiện đang lưu thông liền kề. "Một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo cháu bé khoảng 12 tuổi phát hiện xe lu nghiêng đổ đã vứt xe, ôm cháu bé nhảy ra ngoài né tránh. Cả hai may mắn thoát nạn trong gang tấc. Tuy nhiên, trong lúc bật nhảy né tránh, chân cháu bé bị va quẹt vào xe máy dẫn đến trầy xước, chảy máu", người đàn ông sống tại khu vực chứng kiến sự việc, cũng là người hỗ trợ băng vết thương cho bé trai, cho biết.

Sau sự cố, tài xế lái xe tải đến khu vực lân cận để tìm chỗ đậu. Tại hiện trường, chiếc xe lu nằm chổng bánh giữa đường, dầu nhớt chảy tràn ra khắp mặt đường gây trơn trượt nguy hiểm, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, kẹt xe cục bộ.

Xe lu nằm chổng bánh giữa đường ẢNH: TRẦN KHA

Chân bé trai va trúng xe máy, bị chảy máu và được người dân sơ cứu ẢNH: TRẦN KHA

Chiếc xe lu được kéo ra khỏi hiện trường ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông. Một xe cẩu chuyên dụng được huy động đến hiện trường để cẩu kéo chiếc xe lu vào sát lề đường.

Đến gần 15 giờ cùng ngày, chiếc xe lu bị lật đã được di dời khỏi hiện trường. Phía nhà xe tải cũng đã tiến hành rải cát phủ lên vết dầu nhớt tràn, dọn dẹp hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác qua lại.