TP.HCM: Xử lý loạt xe điện, xe 'cào cào' tự chế ở quảng trường phường Bến Cát

Đỗ Trường
Đỗ Trường
30/01/2026 11:12 GMT+7

Trạm CSGT quốc lộ 13 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM xử lý hàng loạt xe điện, xe 'cào cào' mini tự chế hoạt động tự phát ở khu vực quảng trường 30 Tháng 4 thuộc phường Bến Cát.

Ngày 30.1, Phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về việc chấn chỉnh tình trạng cho thuê xe điện, xe "cào cào" mini tự chế hoạt động tự phát trong khu vực quảng trường 30 Tháng 4, phường Bến Cát (TP.HCM), gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Trạm CSGT quốc lộ 13 đã phát hiện một số cá nhân, tổ chức cho thuê xe điện, xe "cào cào" mini tự chế để phục vụ vui chơi giải trí trong khu vực công cộng thuộc phường Bến Cát.

TP.HCM xử lý xe điện và xe ' cào cào ' tự chế tại quảng trường phường Bến Cát - Ảnh 1.

CSGT phối hợp với phường Bến Cát xử lý hàng loạt xe điện, xe "cào cào" tự chế

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phòng CSGT Công an TP.HCM khẳng định các phương tiện kể trên không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, không đăng ký, không đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí di chuyển ra đường giao thông, kéo, đẩy bằng xe máy, xe điện khác, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với trẻ em.

Ngoài việc tăng cường xử lý, xử phạt, Trạm CSGT quốc lộ 13 cũng đề nghị UBND phường Bến Cát chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng, kinh doanh xe điện, xe "cào cào" mini tự chế trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân.

