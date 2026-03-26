Thời sự

TP.HCM yêu cầu không để 'cài cắm lợi ích' khi xây dựng luật riêng

Sỹ Đông
26/03/2026 12:29 GMT+7

UBND TP.HCM yêu cầu việc xây dựng luật riêng cho thành phố phải minh bạch, không để xảy ra tình trạng cài cắm lợi ích hoặc phát sinh tiêu cực.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng kết Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, TP.HCM sẽ xây dựng dự thảo nghị quyết mới của Trung ương và nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ xây dựng luật riêng (luật Đô thị đặc biệt).

Kế hoạch nhằm bảo đảm việc tổng kết được thực hiện đồng bộ, gắn với định hướng phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới. Việc chuẩn bị cơ sở pháp lý cho một đạo luật riêng được xác định là bước đi chủ động, phục vụ yêu cầu phát triển đặc thù của đô thị lớn nhất cả nước.

Trọng tâm của kế hoạch là rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết 31 và các chương trình, kế hoạch liên quan. Trong đó, TP.HCM sẽ tập trung phân tích hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đã ban hành, làm rõ mức độ đóng góp đối với tăng trưởng và phát triển.

Cầu Ba Son nối trung tâm TP.HCM hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trên cơ sở đó, TP.HCM đề xuất các quan điểm, chủ trương và giải pháp mới để đưa vào nghị quyết của Trung ương, đồng thời thể chế hóa bằng luật. Quá trình xây dựng dự thảo được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, có sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu cụ thể cho từng nội dung đề xuất, bảo đảm rõ cơ quan chủ trì, thẩm quyền, tiến độ, tác động và trách nhiệm thực hiện. Đáng chú ý, việc xây dựng dự thảo phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tình trạng cài cắm lợi ích, phát sinh tiêu cực, đồng thời tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển tiếp chính sách.

Theo lộ trình, từ tháng 3 đến tháng 4.2026, TP.HCM sẽ hoàn thiện các dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết 31, dự thảo nghị quyết mới của Trung ương và dự thảo luật qua nhiều vòng lấy ý kiến, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9.2026, thành phố tập trung xây dựng dự án luật theo trình tự rút gọn, gồm các bước soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, trình Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Từ năm 2017 đến nay, Quốc hội đã ban hành 3 nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo các chuyên gia, việc xây dựng luật Đô thị đặc biệt dành riêng cho TP.HCM sẽ tạo nền tảng pháp lý ổn định, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn cơ chế, mở ra dư địa phát triển mới cho TP.HCM trong giai đoạn tới.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Tham khảo gì từ luật Thủ đô?

Nhiều chuyên gia cho rằng luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM có thể tham chiếu cách tiếp cận của luật Thủ đô, nhưng không chỉ dừng ở việc 'sao chép cơ chế' mà phải hướng đến tinh thần khai phóng.

