Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

TP.HCM yêu cầu tiếp nhận, xử lý rác 24/24 trong cao điểm Tết Bính Ngọ

Chí Nhân
Chí Nhân
21/01/2026 16:58 GMT+7

TP.HCM đề nghị các đơn vị xử lý rác trên địa bàn tiếp nhận rác 24/24 trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hằng năm, vào cao điểm lễ, tết khối lượng rác sinh hoạt phát sinh thường tăng mạnh so với ngày thường. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 28 - 30 tháng chạp, khối lượng rác sinh hoạt tăng từ 140 - 200% so với ngày thường. Để giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cho phép toàn ngành vệ sinh môi trường làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, đồng thời cho các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong khung thời gian cao điểm từ ngày 14.2 đến hết 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tết).

TP.HCM yêu cầu tiếp nhận, xử lý rác 24/24 trong cao điểm tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

TP.HCM lên kế hoạch thu gom xử lý rác cho cao điểm Tết Bính Ngọ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng, thu gom vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển rác bố trí đầy đủ phương tiện, nhân sự để thực hiện tốt chất lượng cung ứng dịch vụ. Không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của thành phố trong dịp tết.

Đề nghị các đơn vị xử lý rác tại các khu liên hợp xử lý chất thải rắn bố trí tiếp nhận rác 24/24 kể từ ngày 13 - 16.2 để đảm bảo cho công tác vận chuyển toàn bộ rác của thành phố đến khu xử lý trong ngày. Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh và phun xịt chế phẩm khử mùi nhằm đảm bảo khống chế hiệu quả mùi hôi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Bên cạnh đó, Sở kiến nghị cho người lao động trong ngành vệ sinh được nghỉ tết trong 2 ngày 17 và 18.2 (mùng 1 và mùng 2 tết). Trong thời gian này, UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đủ nhân lực, phương tiện để duy trì việc quét dọn đường phố, khu vực công cộng, thu gom rác tại kênh rạch, bờ biển; đồng thời cho phép xe xúc hoạt động tại một số điểm tập kết phát sinh lượng rác lớn trên các tuyến đường.

Tin liên quan

Trung tâm TP.HCM lo ùn ứ rác từ đầu tháng 12

Trung tâm TP.HCM lo ùn ứ rác từ đầu tháng 12

Từ tháng 12.2025, khu vực trung tâm TP.HCM có nguy cơ ùn ứ rác. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và xử lý ra được đảm bảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị một số giải pháp trong đó cho xe vận chuyển rác được ưu tiên lưu thông xuyên suốt.

Khám phá thêm chủ đề

Rác Xử lý rác Thu gom rác tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận