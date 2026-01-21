TP.HCM yêu cầu tiếp nhận, xử lý rác 24/24 trong cao điểm Tết Bính Ngọ

Hằng năm, vào cao điểm lễ, tết khối lượng rác sinh hoạt phát sinh thường tăng mạnh so với ngày thường. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 28 - 30 tháng chạp, khối lượng rác sinh hoạt tăng từ 140 - 200% so với ngày thường. Để giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cho phép toàn ngành vệ sinh môi trường làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, đồng thời cho các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong khung thời gian cao điểm từ ngày 14.2 đến hết 22.2 (tức từ 27 tháng chạp đến hết mùng 6 tết).



TP.HCM lên kế hoạch thu gom xử lý rác cho cao điểm Tết Bính Ngọ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh công cộng, thu gom vận chuyển, vận hành trạm trung chuyển rác bố trí đầy đủ phương tiện, nhân sự để thực hiện tốt chất lượng cung ứng dịch vụ. Không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của thành phố trong dịp tết.



Đề nghị các đơn vị xử lý rác tại các khu liên hợp xử lý chất thải rắn bố trí tiếp nhận rác 24/24 kể từ ngày 13 - 16.2 để đảm bảo cho công tác vận chuyển toàn bộ rác của thành phố đến khu xử lý trong ngày. Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh và phun xịt chế phẩm khử mùi nhằm đảm bảo khống chế hiệu quả mùi hôi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Bên cạnh đó, Sở kiến nghị cho người lao động trong ngành vệ sinh được nghỉ tết trong 2 ngày 17 và 18.2 (mùng 1 và mùng 2 tết). Trong thời gian này, UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ bố trí đủ nhân lực, phương tiện để duy trì việc quét dọn đường phố, khu vực công cộng, thu gom rác tại kênh rạch, bờ biển; đồng thời cho phép xe xúc hoạt động tại một số điểm tập kết phát sinh lượng rác lớn trên các tuyến đường.