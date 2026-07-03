TP.Hồ Chí Minh tiếp tục đi trước, mở đường

Ngày 2.7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài và các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài...

N ỬA THẾ KỶ VƯỢT KHÓ, VƯƠN MÌNH

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành quả của TP.HCM suốt nửa thế kỷ qua và đặt ra những kỳ vọng cho thành phố trong chặng đường 50 năm tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị, đạo đức và lịch sử đặc biệt. Thành phố mang tên Bác phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo; phải năng động nhưng kỷ cương; hiện đại nhưng nhân văn; giàu mạnh nhưng nghĩa tình; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững bản sắc, giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, vì hạnh phúc người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

50 năm qua, TP.HCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong nửa thế kỷ qua, TP.HCM đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Từ một đô thị chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, TP.HCM từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Trong 40 năm đổi mới, TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình mới góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Đó là đóng góp rất lớn, không chỉ đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng sức mở đường, sức lan tỏa và sức thuyết phục của thực tiễn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Đến nay, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, và cũng là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Cùng với kinh tế, diện mạo đô thị TP.HCM có bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, TP.HCM đã xây dựng và lan tỏa bản sắc văn hóa rất riêng: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo.

"Những phong trào chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, người lao động nhập cư, trẻ em, người yếu thế; những nghĩa cử trong thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn; những tấm lòng âm thầm mà bền bỉ đã làm nên chiều sâu nhân văn của thành phố mang tên Bác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

V IẾT CHƯƠNG PHÁT TRIỂN MỚI RỰC RỠ HƠN

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước chia sẻ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thời cơ lớn hơn và thách thức cũng gay gắt hơn. Do đó, TP.HCM phải hòa cùng dòng chảy và là động năng của dòng chảy, tiếp tục đi trước, mở đường, thử nghiệm, đột phá và lan tỏa. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của TP.HCM đã mở rộng và hội tụ những lợi thế rất quan trọng, hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ảnh: Ngọc Dương

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ

Chủ tịch Hồ Chí Minh Sáng 2.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đến viếng, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (P.Sài Gòn, TP.HCM) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất; cả cuộc đời Người đã hiến dâng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh điều quyết định là tư duy mới, thể chế mới, hạ tầng mới, quản trị mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới. "Việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm. Không để chủ trương đúng chậm đi vào cuộc sống, không để trách nhiệm chung làm mờ trách nhiệm cá nhân, không để tiềm năng lớn bị níu lại bởi cách làm cũ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ. Đầu tiên là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP.HCM trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ người dân. Bên cạnh đó, TP.HCM cần chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được; chú trọng cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch.

Công tác quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với các vùng, hạ tầng phải đi trước một bước. Cùng với đó, TP.HCM đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM chăm lo tốt hơn đời sống người dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng…

"50 năm qua, TP.HCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm.

Ảnh: Ngọc Dương Ở lại TP.HCM là lựa chọn của cuộc đời tôi GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (ảnh), Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, phát biểu tại lễ kỷ niệm: "Tôi may mắn là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử cách mạng. Những tháng ngày của 50 năm trước trở thành ký ức không phai, khi tôi chọn ở lại với quê hương, ở lại với thành phố vừa bước ra khỏi chiến tranh. Ngày ấy, cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, bệnh viện còn thiếu thốn đủ bề nhưng lòng dân vẫn chan chứa niềm tin rằng hòa bình đã đến và một tương lai mới xán lạn đang mở ra. Tôi đã sống, làm việc và cống hiến trọn đời mình trong hành trình đặc biệt ấy. Nhìn lại 50 năm thành phố từ ngày mang tên Bác, tôi có cảm giác như thước phim đang tua lại chính cuộc đời mình. Bởi mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ thầy thuốc đã gìn giữ sự sống và chăm lo sức khỏe nhân dân. Bởi nếu ngày đó tôi ra đi, tôi sẽ không được chứng kiến thành phố hồi sinh từng ngày, không được cùng đồng nghiệp xây dựng Bệnh viện Từ Dũ trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu cả nước và càng không có được niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hàng vạn em bé VN của các cặp vợ chồng hiếm muộn cất tiếng khóc đầu đời ngay trên chính quê hương mình. Đó là lựa chọn của cuộc đời tôi, lắm gian khó mà giàu tin yêu, cũng giống như TP.HCM gặp nhiều gian khó nhưng không chùn bước, luôn tìm cách vượt qua. Đi qua một chặng đường đời cùng sự phát triển của thành phố, tôi càng thấm thía giá trị của 2 chữ dấn thân. Tầm vóc của TP.HCM không chỉ là những tòa nhà cao tầng, đại lộ cao tốc mà còn thể hiện qua biết bao con người bình dị cống hiến tuổi xuân, trí tuệ cho thành phố thân yêu. Phần thưởng lớn nhất sau nửa thế kỷ làm nghề đối với tôi là được gặp lại những em bé năm nào được sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm nay đã trưởng thành, đi học; được nhìn thấy bác sĩ trẻ nối dài con đường của thế hệ đi trước, chứng kiến thành phố hiện đại, nghĩa tình luôn khát vọng vươn lên".