    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    TP.Huế thí điểm thư viện số, hướng đến đưa sách vào từng gia đình

    Quỳnh Trân
    Quỳnh Trân
    Thời gian đầu, TP.Huế sẽ triển khai thí điểm Thư viện số dùng chung, hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, nâng cao trải nghiệm đọc và hình thành thói quen đọc sách trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng, đưa không gian tri thức số đến tận phường, xã.

    Ngày 11.10, tại Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa đọc trong thanh niên, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty CP Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) trao tặng Không gian tri thức số cho Thành đoàn Huế.

    Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình phối hợp nghiên cứu, thí điểm mô hình Thư viện số dùng chung phục vụ đoàn viên, thanh niên, hướng đến mở rộng triển khai tại các xã, phường và trường học trên địa bàn TP.Huế.

    Tham dự chương trình có PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế cùng đại diện các đơn vị và đông đảo độc giả.

    TP.Huế triển khai Thư viện số dùng chung, không gian tri thức số đến tận phường, xã - Ảnh 1.

    Tổng giám đốc ViLIB Nguyễn Anh Dũng chia sẻ với ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Phó bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế) về chương trình Thư viện số dùng chung

    Ảnh: DŨNG ANH

    Theo chương trình, các đơn vị tham gia có thể được hỗ trợ quyền sử dụng nền tảng trong 12 tháng, truy cập kho dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu và học liệu số đủ điều kiện khai thác. Chương trình còn hỗ trợ khởi tạo không gian, tập huấn, truyền thông và phát triển người đọc. Việc cung cấp, sử dụng tài nguyên phải tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, điều kiện cấp phép và bảo vệ dữ liệu.

    Hướng đến hình thành thư viện số trong mỗi gia đình

    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập, Tổng giám đốc ViLIB, cho biết thông qua ứng dụng Thư viện số dùng chung, mỗi gia đình có thể xây dựng “thư viện gia đình” với tài khoản truy cập, danh mục đọc phù hợp từng thành viên và kết nối đến nguồn tài nguyên được cấp phép.

    Theo ông Dũng, mô hình này giúp cha mẹ có thêm công cụ đồng hành cùng con, học sinh thuận tiện tự học, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, người lao động và đoàn viên, thanh niên tiếp cận tài liệu theo nhu cầu.

    Ông Dũng cũng cho biết chương trình hướng đến phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, trong đó có từng gia đình, dòng họ. Thông qua hoạt động đọc, chương trình kỳ vọng ghi nhận mức độ đọc sách, góp thêm cơ sở để địa phương tham khảo trong các hoạt động khuyến đọc và xây dựng đời sống văn hóa.

    TP.Huế triển khai Thư viện số dùng chung, không gian tri thức số đến tận phường, xã - Ảnh 2.

    PGS-TS Phạm Minh Tuấn - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (bìa phải) và Tổng giám đốc ViLIB Nguyễn Anh Dũng trao biểu trưng hỗ trợ Không gian tri thức số cho đại diện Thành đoàn Huế

    Ảnh: DŨNG ANH

    TP.Huế triển khai Thư viện số dùng chung, không gian tri thức số đến tận phường, xã - Ảnh 3.

    Các đơn vị và cá nhân đồng hành nhận hoa cảm ơn từ chương trình

    Ảnh: DŨNG ANH

    Với mô hình này, mỗi xã, phường hoặc trường học có thể vận hành một không gian thư viện số riêng trên hạ tầng công nghệ dùng chung. Các đơn vị phụ trách quản lý người dùng, tổ chức hoạt động đọc và phát triển tài nguyên phù hợp; nền tảng hỗ trợ kết nối, quản trị và thống kê việc sử dụng.

    Mục tiêu dài hạn là hình thành mạng lưới đưa sách đến gần người dân hơn, kết nối hoạt động đọc từ Thành đoàn đến cơ sở Đoàn, từ trường học đến gia đình và cộng đồng. Qua đó, học sinh có thể tiếp tục đọc tại nhà những cuốn sách được giới thiệu ở trường, còn cha mẹ có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong việc lựa chọn sách.

    Theo lãnh đạo ViLIB, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho chương trình gần 14 tỉ đồng, hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tinh thần tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng.

    Tin liên quan

    Đà Nẵng - Quảng Nam: Dòng chảy văn hóa kết nối không gian phát triển

    Đà Nẵng - Quảng Nam: Dòng chảy văn hóa kết nối không gian phát triển

    Sau gần 30 năm chia tách về mặt hành chính, Đà Nẵng và Quảng Nam đang đứng trước yêu cầu liên kết sâu hơn trong một không gian phát triển mới. Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng hơn: Làm thế nào để những khác biệt về nhịp sống, tâm thức và bản sắc địa phương cùng hội tụ trong một dòng chảy văn hóa chung?

    Sắp có lễ hội hơn 100 gian hàng ẩm thực, văn hóa ngay trung tâm TP.HCM

    Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Osaka: Kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt

    Khám phá thêm chủ đề

    quốc học huế Hội Xuất bản Việt Nam PGS.TS Phạm Minh Tuấn Thư viện số ông Nguyễn Anh Dũng ViLIB khuyến đọc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận