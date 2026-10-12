TP.Huế thí điểm thư viện số, hướng đến đưa sách vào từng gia đình

Ngày 11.10, tại Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa đọc trong thanh niên, Hội Xuất bản Việt Nam và Công ty CP Thư viện Số Việt Nam (ViLIB) trao tặng Không gian tri thức số cho Thành đoàn Huế.

Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình phối hợp nghiên cứu, thí điểm mô hình Thư viện số dùng chung phục vụ đoàn viên, thanh niên, hướng đến mở rộng triển khai tại các xã, phường và trường học trên địa bàn TP.Huế.

Tham dự chương trình có PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế cùng đại diện các đơn vị và đông đảo độc giả.

Tổng giám đốc ViLIB Nguyễn Anh Dũng chia sẻ với ông Phan Ngọc Thọ - nguyên Phó bí thư Thường trực tỉnh Thừa Thiên Huế) về chương trình Thư viện số dùng chung Ảnh: DŨNG ANH

Theo chương trình, các đơn vị tham gia có thể được hỗ trợ quyền sử dụng nền tảng trong 12 tháng, truy cập kho dùng chung khoảng 3.000 sách, tài liệu và học liệu số đủ điều kiện khai thác. Chương trình còn hỗ trợ khởi tạo không gian, tập huấn, truyền thông và phát triển người đọc. Việc cung cấp, sử dụng tài nguyên phải tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, điều kiện cấp phép và bảo vệ dữ liệu.

Hướng đến hình thành thư viện số trong mỗi gia đình

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Dũng, nhà sáng lập, Tổng giám đốc ViLIB, cho biết thông qua ứng dụng Thư viện số dùng chung, mỗi gia đình có thể xây dựng “thư viện gia đình” với tài khoản truy cập, danh mục đọc phù hợp từng thành viên và kết nối đến nguồn tài nguyên được cấp phép.



Theo ông Dũng, mô hình này giúp cha mẹ có thêm công cụ đồng hành cùng con, học sinh thuận tiện tự học, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi, người lao động và đoàn viên, thanh niên tiếp cận tài liệu theo nhu cầu.

Ông Dũng cũng cho biết chương trình hướng đến phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, trong đó có từng gia đình, dòng họ. Thông qua hoạt động đọc, chương trình kỳ vọng ghi nhận mức độ đọc sách, góp thêm cơ sở để địa phương tham khảo trong các hoạt động khuyến đọc và xây dựng đời sống văn hóa.

PGS-TS Phạm Minh Tuấn - Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam (bìa phải) và Tổng giám đốc ViLIB Nguyễn Anh Dũng trao biểu trưng hỗ trợ Không gian tri thức số cho đại diện Thành đoàn Huế Ảnh: DŨNG ANH

Các đơn vị và cá nhân đồng hành nhận hoa cảm ơn từ chương trình Ảnh: DŨNG ANH

Với mô hình này, mỗi xã, phường hoặc trường học có thể vận hành một không gian thư viện số riêng trên hạ tầng công nghệ dùng chung. Các đơn vị phụ trách quản lý người dùng, tổ chức hoạt động đọc và phát triển tài nguyên phù hợp; nền tảng hỗ trợ kết nối, quản trị và thống kê việc sử dụng.

Mục tiêu dài hạn là hình thành mạng lưới đưa sách đến gần người dân hơn, kết nối hoạt động đọc từ Thành đoàn đến cơ sở Đoàn, từ trường học đến gia đình và cộng đồng. Qua đó, học sinh có thể tiếp tục đọc tại nhà những cuốn sách được giới thiệu ở trường, còn cha mẹ có thêm điều kiện đồng hành cùng con trong việc lựa chọn sách.

Theo lãnh đạo ViLIB, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến cho chương trình gần 14 tỉ đồng, hướng đến xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tinh thần tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng.