TP.Thủ Đức tổng kiểm tra nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư cũ

Ngày 22.9, UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa triển khai kế hoạch tổng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Công an TP.Thủ Đức diễn tập PCCC Mã Phong

UBND TP.Thủ Đức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra, đảm bảo theo nội dung kế hoạch đã đề ra và tham mưu báo cáo kết quả về UBND TP.Thủ Đức để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM theo quy định.

Trước đó, Đội Cảnh sát PCCC - cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an TP.Thủ Đức, đã kiểm tra đột xuất tại một căn hộ cho thuê và một địa điểm kinh doanh (thuộc P.An Khánh, TP.Thủ Đức). Qua kiểm tra, Công an TP.Thủ Đức nhận thấy công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy, nổ. Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý về PCCC, trong đó tập trung kiểm tra đối với nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê trên địa bàn.

Cảnh sát PCCC diễn tập thoát nạn tại chung cư cũ Mã Phong

Công an TP.Thủ Đức khuyến cáo chủ các nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC - CNCH. Triển khai đầu tư xây dựng và trang bị, lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị về PCCC - CNCH theo các quy định pháp luật hiện hành. Đặc biệt, lưu ý bố trí lối thoát nạn; không lắp đặt lồng sắt bảo vệ bít lối tại khu vực ban công. Tổ chức tuyên truyền về PCCC, tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ. Thường xuyên tự kiểm tra an toàn PCCC và phối hợp cơ quan chức năng của TP.Thủ Đức để được hướng dẫn kịp thời trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.