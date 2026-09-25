Trả học phí, chuyển trẻ ra khỏi lớp mầm non đặt biển hiệu là trường mầm non

Liên quan đến bài viết "TP.HCM: Lớp mầm non đặt biển hiệu là trường mầm non, tự ý tuyển hàng trăm trẻ", ngày 25.9, UBND phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 tại hẻm 333 Trần Hưng Đạo với số tiền 7,5 triệu đồng.

Lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 tại hẻm 333 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, không bảo đảm điều kiện về quy mô của cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Cụ thể, cơ sở có 190 trẻ em đăng ký theo học, vượt 120 trẻ so với tổng số tối đa 70 trẻ.

UBND phường Bà Rịa cũng buộc lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục là 7 ngày. Lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật…

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "TP.HCM: Lớp mầm non đặt biển hiệu là trường mầm non, tự ý tuyển hàng trăm trẻ" phản ánh dù hồ sơ pháp lý hiện hành chỉ cho phép tiếp nhận tối đa 70 trẻ, lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 tại hẻm 333 Trần Hưng Đạo, phường Bà Rịa, từng có thời điểm chăm sóc hơn 200 trẻ. Đáng chú ý, trong thời gian cơ quan chức năng yêu cầu giải trình, khắc phục tình trạng vượt quy mô, cơ sở này vẫn tiếp tục tiếp nhận thêm 50 trẻ.

Ngày 4.9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa ban hành Công văn số 579, yêu cầu lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2 báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và làm rõ việc tiếp nhận số lượng trẻ vượt xa quy mô được phép.

Trước đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Rịa kiểm tra, phát hiện lớp mầm non này chăm sóc, giáo dục hơn 200 trẻ, được tổ chức thành 12 nhóm, lớp.

Sau đó, từ ngày 27.8 đến 5.9, có 52 trẻ nghỉ học hoặc chuyển đi. Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian này, lớp mầm non lại tiếp nhận thêm 50 trẻ. Đến ngày 5.9, cơ sở vẫn còn 190 trẻ tại 12 nhóm, lớp.

Như vậy, so với quy mô tối đa được phép là 70 trẻ, số trẻ thực tế tại lớp mầm non vẫn cao hơn 120 trẻ.

Ngoài ra, dù chỉ được phép hoạt động là lớp mầm non nhưng cơ sở này lại đặt biển hiệu là trường mầm non. Theo hồ sơ, tên cơ sở là "Lớp mầm non độc lập song ngữ Happy Kids 2". Trong khi đó biển hiệu đang sử dụng lại ghi "Trường mầm non song ngữ Happy Kids".

Biển hiệu Trường mầm non song ngữ Happy Kids có thể khiến phụ huynh hình dung đây là một trường mầm non, trong khi về mặt pháp lý, cơ sở hiện vẫn chỉ là một lớp mầm non độc lập.