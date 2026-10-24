Trà My bứt tốc cho Miss Charm 2026

Vừa đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 tối 22.10 tại Đồng Nai, Trà My là người đẹp đầu tiên bước ra từ một cuộc thi cấp quốc gia bài bản sau ba mùa đại diện Việt Nam chỉ được chỉ định. Chiến thắng mở ra cơ hội để Việt Nam hướng đến chiếc vương miện trên sân nhà, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho tân hoa hậu khi quỹ thời gian tập luyện còn rất ít.

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My ẢNH: BTC

Lần thứ hai Miss Charm quốc tế tổ chức tại Việt Nam (dự kiến vào tháng 12.2026), Trà My gần như không có thời gian để xây dựng hình ảnh từ đầu. Những yếu tố như kỹ năng trình diễn, giao tiếp quốc tế, ứng xử và kiến thức văn hóa cần được phát huy ngay từ thời điểm đăng quang. Đây cũng là lý do Miss Charm Vietnam 2026 được tổ chức theo hướng tuyển chọn một đại diện có nền tảng tương đối toàn diện, thay vì chỉ tìm kiếm gương mặt nổi bật về sắc vóc.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Miss Charm Organization, chia sẻ rằng đại diện nước chủ nhà phải là người cất lên được tiếng nói và vẻ đẹp của phụ nữ Việt trên sân khấu thế giới. Bên cạnh nhan sắc, cuộc thi chấm điểm rất kỹ về tri thức, ngoại ngữ, bản lĩnh và câu chuyện cá nhân. Việc chấm thi qua nhiều vòng giúp ban giám khảo nhìn thấu khả năng thích ứng của từng thí sinh, từ đó dốc sức "gia cố" những điểm yếu trước khi bước ra biển lớn.

Xét về xuất phát điểm, Trà My sở hữu những điểm cộng khá vững chắc. Người đẹp 30 tuổi, sinh tại TP.HCM, từng du học Úc, hiện theo học chương trình sau đại học tại Mỹ và là MC song ngữ quen mặt tại các diễn đàn doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao. Cô cũng đứng ra vận hành một công ty truyền thông, từng trải qua công việc quản lý nhãn hàng.

Trà My bày tỏ mong muốn dùng chính trải nghiệm, tiếng nói và tri thức của mình để giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin nhưng luôn trân trọng bản sắc. Điều này phù hợp với thông điệp "Beauty Born from Culture - Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ văn hóa" mà cuộc thi hướng tới.

Ở góc độ chuyên môn, nhà thiết kế Lê Hữu Nhân, Giám đốc Quốc gia Miss Charm Vietnam 2026, cho biết cuộc thi đặt chất lượng thí sinh lên hàng đầu. Cái khó của Trà My không dừng ở việc gọt giũa phong thái catwalk trong thời gian ngắn, mà nằm ở việc chọn được một thông điệp xuyên suốt, biết cách quảng bá văn hóa Việt sao cho chạm tới khán giả quốc tế.

Thi đấu ngay quê nhà là lợi thế lớn khi nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Nhưng ngược lại, kỳ vọng từ người hâm mộ cũng cao hơn gấp bội. Chiếc vương miện Miss Charm Vietnam 2026 mở ra cho Nguyễn Ngọc Trà My một chặng đường mới.

Vốn sống trong môi trường đa văn hóa cùng khả năng tiếng Anh lưu loát là lợi thế, song kết quả cuối cùng vẫn chờ vào màn bứt phá của cô trong vài tuần tới.



