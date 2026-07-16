Trải nghiệm AI trên camera Oppo Reno 16 Pro

Thay vì tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp như dòng X cao cấp, Oppo Reno 16 series hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, thích những bức ảnh sáng tạo, dễ chụp với nhiều bộ lọc màu hoài niệm. Trải nghiệm thực tế, di động của Oppo mang đến nhiều trải nghiệm thú vị từ những hiệu ứng ghép ảnh sáng tạo AI đến các hiệu ứng màu độc đáo trong chế độ Pop Cam và khả năng chụp đêm ấn tượng.

Oppo Reno 16 Pro ẢNH: KHƯƠNG NHA

Về trang bị phần cứng, Reno16 Pro 5G có camera chính 200 MP hỗ trợ OIS, camera tele 50 MP, hỗ trợ zoom quang 3.5x có OIS, camera góc siêu rộng 50 MP và camera trước 50 MP hỗ trợ autofocus.

Chế độ POP với nhiều bộ lọc màu hoài niệm

Một trong những trải nghiệm thú vị nhất về camera trên Oppo Reno 16 là chế độ chụp ảnh giả lập màu film Pop Cam. Những bộ lọc này dùng được cho cả camera trước và sau. Với những người thích chất ảnh hoài cổ của film truyền thống, Pop Cam sẽ là lựa chọn dễ "gây nghiện".



Chế độ này mang đến cho người dùng 9 bộ lọc khác nhau, như hiệu ứng hở sáng, Portra Film, Positive Film hay NC Film. Đặc biệt, Pop Cam cũng có riêng một bộ lọc màu Y2K với hiệu ứng đèn flash mạnh đặc trưng cho hiệu ứng thị giác rất ấn tượng với các bức ảnh chụp đêm.

Ảnh chụp bằng chế độ Pop Cam trên Oppo Reno 16 Pro ẢNH: KHƯƠNG NHA

Về chất lượng hình ảnh, các bộ lọc màu cho cảm giác rất gần với ảnh chụp film. Từ vệt cháy sáng đến các hạt nhiễu hay tông màu ấm áp đặc trưng lấy cảm hứng từ film Portra đều khơi gợi cho người xem nhiều cảm xúc hoài niệm.

Điểm cộng của chế độ Pop Cam là cùng một khung cảnh, trong một thời gian ngắn, người dùng có thể thử nhiều bộ lọc màu khác nhau, điều mà một chiếc máy film không làm được. Tuy nhiên, Oppo không cố gắng mô phỏng trải nghiệm chụp film trên một thiết bị di động. Điều hãng mang đến cho người dùng là chất ảnh đầu cuối, do đó mọi thứ đều được cài đặt sẵn, bất kỳ ai cũng có thể chụp ra những bức ảnh mang màu sắc hoài niệm.

AI mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ

Reno 16 Pro được trang bị một phím cứng, mặc định sẽ mở trợ lý AI Mind Space nhưng Oppo cũng cho phép người thay thế bằng các ứng dụng khác như máy ảnh. Phím cứng này cho phép mở nhanh camera bằng cách ấn giữ, rất thuận tiện.



Một tính năng thú vị khác trên Oppo Reno 16 Pro là tính năng chỉnh sửa ảnh bằng AI. Người dùng có thể xóa vật thể thừa trong ảnh bằng cách khoanh vùng hoặc tô kín. AI sẽ tự động nhận diện, xóa chi tiết và tái tạo khoảng trống cho đồng bộ với bối cảnh tổng thể.

Ảnh được chụp và chỉnh sửa bằng các công cụ có sẵn trên Oppo Reno 16 Pro ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, tính năng "tỏa sáng chân dung AI" cho phép phần mềm tự động nhận diện màu da, tăng sáng mà không cần người dùng phải căn chỉnh thêm bất kỳ thông số phức tạp nào. Với những người thường xuyên đi du lịch, chụp ảnh nhóm, tính năng nhận diện khuôn mặt bằng AI sẽ hữu dụng. Trí tuệ nhân tạo sẽ phát hiện người bị nhắm mắt trong bức hình, tìm kiếm những ảnh khác không bị chớp mắt và thay vào. Tất cả được xử lý rất nhanh và cho chất lượng ảnh rất tự nhiên và thật.

Ngoài ra, Oppo cũng mang đến cho người dùng rất nhiều công cụ ghép ảnh, cho tách ảnh động bằng AI, chèn thêm biểu tượng cảm xúc, thú cưng, emoji... để bức ảnh trở nên sống động hơn.

Ảnh chụp đêm đủ dùng

Camera 50 MP trên Reno 16 Pro cho khả năng chụp đêm tốt. Ảnh vẫn sắc nét trong điều kiện thiếu sáng, dải tương phản rộng, ít có hiện tượng bị bệt màu. Một số chi tiết về độ bão hòa, cân bằng trắng ở mức đủ dùng.

Ảnh chụp đêm trên Oppo Reno 16 Pro từ các dải tiêu cự khác nhau ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong điều kiện ánh sáng phức tạp, khi zoom 2x độ chi tiết của ảnh có xu hướng bị giảm, thuật toán đôi khi cho cảm giác làm sắc nét quá mức. Đổi lại, đèn flash trên Reno 16 Pro đem lại hiệu quả bất ngờ. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh ba mức độ ánh sáng khác nhau từ dịu nhẹ đến trung tính và độ tương phản cao, tùy điều kiện ánh sáng thực tế.

Các trải nghiệm về camera góc rộng, ảnh chân dung và ảnh selfie vốn là thế mạnh đặc trưng trên Oppo, không có gì phải phàn nàn trong tầm giá. Tại Việt Nam, Oppo Reno 16 Pro có giá 25,9 triệu đồng, trong khi bản tiêu chuẩn giá 18,9 triệu đồng. Phiên bản Reno 16F có giá từ 15,9 triệu đồng.