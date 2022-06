Trải nghiệm ẩm thực với địa điểm ẩn giấu, phong phú hương vị nướng trên tầng cao

Trải nghiệm ẩm thực với địa điểm bí mật, gây bất ngờ với thực khách là một phong cách ẩm thực của Scotland và hiện đang hot, được xem là lựa chọn mới của giới sành điệu ăn chơi ở TP.HCM.

Câu chuyện thú vị về vùng đất Speyside (Scotland) tại Mia Sài Gòn

Các món ăn đến từ những nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới như: Ấn Độ, Mexico, Nhật Bản, Peru sánh cùng các loại thức uống được tuyển chọn nhằm tôn thêm hương vị đặc trưng và mang đến trải nghiệm mới lạ khi thưởng thức.

Không gian ẩm thực tinh tế với các món ăn hấp dẫn dùng kèm với dòng malt đơn cất nổi tiếng thế giới. Đây là dấu mốc mở màn cho chuỗi sự kiện Secret Spaces Dining sẽ được diễn ra ở những địa điểm độc đáo khắp Việt Nam trong thời gian tới.

Với sự tinh tế từ cách trang trí cho đến chất lượng nguyên liệu, mỗi một món ăn là một câu chuyện đầy cảm hứng về văn hóa và thiên nhiên như: Dưới lòng đại dương (Under the Sea), Mùa hè Tiradito (Summer Tiradito), Nụ hôn của bà (My Grandma’s Kiss), được chính tay đầu bếp trứ danh của khách sạn, ông Julio Gomez chế biến.

Để thực khách có thể khám phá những bí mật được cất giấu của vùng đất Speyside huyền thoại, bữa tiệc không chỉ dừng lại ở việc mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp, mà còn là sự khai mở trọn vẹn các giác quan trong không gian đầy nghệ thuật, hòa quyện cùng mùi hương quyến rũ và âm nhạc tinh tế.

Tiệc nướng thịnh soạn sành điệu trên tầng cao tại Top of The Town





Nhà hàng có không gian trong phòng sang trọng và cả khu vực ngoài trời mát mẻ, lộng gió được thiết kế như một khu vườn nên thơ, cho bạn cảm giác thoát khỏi những ồn ào, náo nhiệt của thành phố để tận hưởng chốn yên bình giữa trời sao.

Hãy kích thích vị giác và cả thị giác của bạn với món salad trái cây đầy sắc màu vừa tươi ngon, vừa đẹp mắt trước khi bắt đầu với những món nướng tuyệt hảo từ bò Úc, cánh gà, xúc xích Bratwurst và hải sản tươi ngon với tôm và vẹm, kết hợp với các món ăn kèm vô cùng hợp vị như măng tây, khoai tây đút lò và mì Ý.

Và dĩ nhiên không thể thiếu những món tráng miệng ngọt ngào được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật cho bữa tiệc của bạn thêm trọn vẹn.

Bữa tối ẩm thực Pháp tinh tế và sang trọng ở Café Cardinal

Nằm trên tầng 6 của khách sạn The Reveria Sai Gon, nhà hàng Café Cardinal được đánh giá là một trong những nhà hàng độc đáo nhất Đông Nam Á, mang phong cách Pháp mở ra không gian ẩm thực tinh tế và sang trọng. Thực khách có thể ngắm toàn cảnh khu trung tâm thành phố hoặc quan sát khu bếp mở với các đầu bếp đang chăm chút cho món ăn của mình như những tác phẩm nghệ thuật.

Từ món chính thịnh soạn đến món tráng miệng hoàn hảo, "bữa tiệc của những giác quan" đang chờ đón bạn tại nhà hàng Café Cardinal. Thực đơn của nhà hàng được lấy cảm hứng từ ẩm thực cổ điển Pháp, với chút biến tấu độc đáo giữa ẩm thực Á và Âu, cho một trải nghiệm thú vị và khó quên.



Ảnh: Bacardi Vietnam Limited, MIa SG, Top of The Town, Café Cardinal