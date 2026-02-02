Trải nghiệm đặc biệt trên 'Chuyến tàu hạnh phúc'

“Chuyến tàu hạnh phúc” được triển khai với mong muốn tạo nên một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026, nơi hạnh phúc hiện diện trong từng hành trình, từng khoảnh khắc trên chuyến đi trở về. Đây là sự kết tinh của trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của Báo Nhân Dân cùng ngành Đường sắt Việt Nam trong việc gắn kết cộng đồng, kết nối các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại lễ ra mắt “Chuyến tàu hạnh phúc” ẢNH: NHANDAN.VN

Lần đầu tiên, một đoàn tàu khoác lên mình hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu trưng của Báo Nhân Dân, cùng diện mạo rực rỡ sắc xuân chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Không chỉ là phương tiện vận tải, “Chuyến tàu hạnh phúc” trở thành không gian văn hóa di động, nơi mỗi toa tàu kể câu chuyện về con người, vùng đất, ẩm thực và bản sắc Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch Việt Nam tới đông đảo hành khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh: “Ý tưởng xây dựng "Chuyến tàu Hạnh phúc", với đoàn tàu được sơn phủ bằng những sắc màu của sự yêu thương cùng với logo Báo Nhân Dân bắt nguồn từ sự trăn trở trước yêu cầu đổi mới và sáng tạo, để mỗi chuyến đi không chỉ thuận tiện mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, vui tươi cho hành khách".

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn hoạt động vận tải với các giá trị văn hóa và trách nhiệm cộng đồng. Cùng với đó, đại diện Coteccons khẳng định việc đồng hành cùng “Chuyến tàu hạnh phúc” xuất phát từ mong muốn đóng góp cho những hành trình an toàn, tử tế, bền vững, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi kết nối.

Ngay tại lễ ra mắt, ban tổ chức đã trao 100 phần quà tới các hành khách trên chuyến tàu đặc biệt, lan tỏa không khí sẻ chia, ấm áp những ngày giáp tết. Đáng chú ý, “Chuyến tàu hạnh phúc” sẽ tiếp tục lăn bánh trong đêm giao thừa, trở thành không gian sum vầy thiêng liêng, nơi những món quà, lời chúc năm mới và niềm vui đoàn viên được trao gửi tới hành khách trên suốt hành trình.

Đoàn tàu đong đầy yêu thương và hạnh phúc được sơn phủ bằng những sắc màu của sự yêu thương cùng với logo Báo Nhân Dân ẢNH: NHANDAN.VN

Trải nghiệm đặc biệt

Chị Nguyễn Thu Hà (quê Nghệ An) cho biết, dù đã nhiều lần di chuyển bằng tàu, nhưng đây là lần đầu tiên chị trải nghiệm một chuyến tàu được trang trí ấm áp, gần gũi. Không khí trên tàu khiến hành trình về quê ăn tết trở nên nhẹ nhàng, vui tươi hơn, đồng thời giúp những người trẻ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sum họp.

"Thật sự hạnh phúc, một chuyến tàu hết sức đặc biệt. Tôi đã cảm nhận được sự yêu thương trên hành trình về quê ăn tết ngay từ phút giây bước chân lên tàu. Tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn tới Báo Nhân Dân và ngành Đường sắt Việt Nam", chị Hà bày tỏ.

Du khách nước ngoài tỏ ra vô cùng thích thú khi có mặt trên “Chuyến tàu hạnh phúc” hết sức đặc biệt.

Ông John Miller, du khách đến từ Úc, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng và ngạc nhiên với không khí trên chuyến tàu này. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ, thậm chí tôi còn được nhận quà rất ý nghĩa. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, tôi chắc chắn sẽ kể với gia đình khi trở về nước”.

Bên cạnh chuyến tàu ra mắt ngày 2.2, “Chuyến tàu hạnh phúc” sẽ tiếp tục lăn bánh trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trở thành không gian sum vầy, nơi hành khách cùng trao gửi lời chúc năm mới, niềm vui và sự sẻ chia. Dịp này, hành khách trên chuyến tàu sẽ nhận được quà lì xì từ lãnh đạo các đơn vị tổ chức chương trình.