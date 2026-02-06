Trải qua ba lần kết hôn, Chung Lệ Đề giờ còn lại gì?

Nhắc đến Chung Lệ Đề, khán giả khó quên hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp trong bộ phim Truyền thuyết người cá (1994). Nhan sắc và khí chất của cô từng làm say lòng bao chàng trai khi ấy. Trái ngược với con đường sự nghiệp thuận lợi, đời sống tình cảm của Chung Lệ Đề lại nhiều khúc quanh.

Từ sóng gió hôn nhân đến cuộc sống viên mãn tuổi U.60

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, từ doanh nhân người Bỉ, nhạc sĩ Đài Loan cho tới nam diễn viên kém 12 tuổi ở Trung Quốc đại lục. Mỗi mối quan hệ đều thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Ở tuổi U.60, sau khi đi qua những va vấp của thời gian, Chung Lệ Đề đã tìm được sự an yên mà nhiều người ngưỡng mộ.

Chung Lệ Đề bên người chồng thứ hai - nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường Ảnh: Sohu

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Chung Lệ Đề bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Năm 1998, cô quen doanh nhân người Bỉ - Glen Ross trên chuyến bay. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định kết hôn, cùng năm đó đón con gái đầu lòng Trương Mẫn Quân (Yasmine Ross). Khi ấy, Chung Lệ Đề đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng sẵn sàng chậm lại vì gia đình. Tuy nhiên, khác biệt văn hóa và quan điểm sống khiến cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này không thể kéo dài. Glen Ross không chấp nhận hình ảnh gợi cảm của vợ trong các tác phẩm điện ảnh. Những mâu thuẫn kéo dài đã dẫn đến ly hôn vào năm 2002. Chung Lệ Đề trở thành mẹ đơn thân, tự mình nuôi dạy con gái.

Sau đổ vỡ đầu tiên, nữ diễn viên không mất niềm tin vào tình yêu. Năm 2001, cô gặp nhạc sĩ người Đài Loan - Nghiêm Chấn Tường (Jon Yen). Sự dịu dàng và chu đáo của anh khiến Chung Lệ Đề rung động. Sau 3 năm gắn bó, hai người tổ chức hôn lễ tại Montreal, Canada vào năm 2004. Trong cuộc hôn nhân này, Chung Lệ Đề gần như rút lui khỏi showbiz, toàn tâm chăm sóc gia đình. Cô lần lượt sinh hai con gái Trương Tư Tiệp (Jaden) vào năm 2008 và Trương Khải Lâm (Cayla) vào năm 2010. Thế nhưng, cuộc sống nội trợ toàn thời gian không mang lại hạnh phúc lâu dài. Do bất đồng trong quan niệm sống, hai người chia tay vào năm 2011. Từ đó, Chung Lệ Đề một mình gánh vác trách nhiệm nuôi dạy ba con gái.

Sau nhiều thăng trầm, Trương Luân Thạc được kỳ vọng sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho "mỹ nhân gốc Việt" Chung Lệ Đề Ảnh: Instagram christychung919

Hai lần đổ vỡ không khiến Chung Lệ Đề gục ngã mà giúp cô hiểu rõ hơn bản thân. Năm 2015, ở tuổi 45, cô gặp nam diễn viên kém 12 tuổi Trương Luân Thạc trong chương trình truyền hình thực tế Nếu yêu. Mối quan hệ "chị em" này ngay từ đầu đã vấp phải nhiều nghi ngờ. Khi ấy, Chung Lệ Đề được cho là sở hữu khối tài sản lên tới 144 triệu USD, trong khi Trương Luân Thạc gần như không có gì trong tay. Cộng thêm việc cô đã trải qua hai lần "đổ vỡ" và có ba con, dư luận liên tục hoài nghi về động cơ của nam diễn viên.

Bất chấp những lời dị nghị, cả hai vẫn lựa chọn ở bên nhau. Năm 2016, Chung Lệ Đề kết hôn với Trương Luân Thạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) dưới sự chứng kiến của ba con gái. Trong hôn lễ, cô rơi nước mắt chia sẻ: "Kiếp sau, mong được gặp anh sớm hơn", khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động.

Gần 10 năm trôi qua, cuộc hôn nhân từng bị hoài nghi nay trở thành hình mẫu hiếm hoi của showbiz. Trương Luân Thạc dùng hành động để chứng minh sự gắn bó và trách nhiệm. Anh không chỉ yêu thương Chung Lệ Đề mà còn đối xử chân thành với ba con riêng của vợ, xem các bé như con ruột. Nam diễn viên từng nói anh không muốn làm một người cha dượng tốt, mà muốn trở thành một người cha thực sự.

Ba con gái là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của ngôi sao phim Mẹ kế Ảnh: Instagram christychung919

Đầu năm 2026, con gái thứ hai Jaden bị chấn thương nặng ở đầu gối và phải phẫu thuật khẩn cấp. Khi truyền thông chờ đợi những tin đồn rạn nứt, họ lại bắt gặp hình ảnh Trương Luân Thạc túc trực bên giường bệnh. Anh tự tay điều chỉnh túi chườm cho con, chăm sóc từng chi tiết nhỏ, gần như không rời bệnh viện suốt nhiều ngày.

Trong đời sống thường nhật, anh cùng vợ san sẻ học phí cho con gái lớn ở Canada, nhiều lần bay đường dài để ủng hộ con tham gia kịch nghệ. Với con út, anh sẵn sàng gác công việc để ở bên khi con buồn bã. Màn hình điện thoại của anh là hình ảnh ba con gái thuở nhỏ, minh chứng cho tình cảm vượt lên trên huyết thống.

Ở bên Trương Luân Thạc, Chung Lệ Đề cũng tìm lại sự tươi trẻ trong tâm hồn. Từng vì mong muốn sinh thêm con mà ở tuổi 47 cô chấp nhận nhiều lần thụ tinh nhân tạo, chịu áp lực lớn về thể chất và tinh thần. Việc tiêm thuốc kéo dài khiến cơ thể phù nề, sức khỏe suy giảm. Sau thất bại vào năm 2019, cô dần buông bỏ áp lực sinh nở. Đầu năm 2026, Chung Lệ Đề chính thức tuyên bố dừng kế hoạch sinh con, tập trung chăm sóc bản thân và rèn luyện thể thao. Hiện tại, thể trạng của cô được đánh giá ở mức rất tốt. Trong các buổi phát sóng trực tuyến, nữ diễn viên tự tin chia sẻ hành trình yêu lại chính mình. Trương Luân Thạc luôn ủng hộ quyết định này, khẳng định sức khỏe của vợ là ưu tiên hàng đầu và ba con gái đã đủ để tạo nên một gia đình trọn vẹn.

Ba con gái của Chung Lệ Đề cũng là niềm tự hào lớn nhất của cô. Con gái cả Yasmine Ross (28 tuổi), sống tại Canada và theo học thạc sĩ ngành tâm lý học. Đề tài nghiên cứu của cô xoay quanh mối quan hệ cha mẹ con cái trong gia đình đa văn hóa, phản ánh chính trải nghiệm của bản thân. Con gái thứ hai Jaden (18 tuổi), học tại một trường quốc tế ở Bắc Kinh (Trung Quốc), gây ấn tượng với chiều cao nổi bật và gương mặt hài hòa. Con út Cayla (16 tuổi), sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập tốt và từng tham gia chụp hình cho các ấn phẩm thời trang học đường. Chung Lệ Đề từng chia sẻ, thành tựu khiến cô tự hào nhất không phải sự nghiệp nghệ thuật mà chính là ba con gái.

Về công việc, Chung Lệ Đề không còn chạy theo hào quang như trước mà lựa chọn nhịp sống cân bằng hơn. Cô thỉnh thoảng tham gia sự kiện, chụp ảnh thời trang, vẫn giữ được nét quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Bên cạnh đó, cô và chồng cùng hoạt động trong lĩnh vực livestream bán hàng, đạt doanh thu ấn tượng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, dùng sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ đây, Chung Lệ Đề không còn là người phụ nữ tìm kiếm cảm giác an toàn từ hôn nhân. Ở tuổi 56, cô có một gia đình ấm áp, những đứa con trưởng thành, sự nghiệp ổn định và tâm thế bình thản trước cuộc sống. Nhìn lại chặng đường đã qua, ba cuộc hôn nhân mang đến cho cô cả tổn thương lẫn trưởng thành. Sau tất cả, Chung Lệ Đề chọn sống trọn vẹn với hiện tại, chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản, quá khứ không phải xiềng xích. Chỉ cần không từ bỏ chính mình, mỗi người đều có thể tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng.