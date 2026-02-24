Trái tim xuyên Việt hồi sinh sự sống cho bệnh nhi 11 tuổi

16 giờ chiều 22.2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Theo đánh giá chuyên môn, tình trạng người hiến tạng không ổn định, nếu kéo dài thời gian hồi sức chết não có thể ảnh hưởng đến chất lượng tạng. Thời gian dành cho việc tiếp nhận và vận chuyển tạng vì vậy vô cùng gấp rút.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã kích hoạt quy trình ghép tim khẩn cấp. Chỉ trong hơn một giờ, ê kíp gồm phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ, kịp thời di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cùng ê kíp thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhi

Ảnh: BVCC

Tim hiến được vận chuyển về TP.HCM lúc 3 giờ 45 sáng 23.2. Ca phẫu thuật ghép tim được tiến hành ngay sau đó trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về chuyên môn. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận với những nhịp đập đầu tiên mạnh mẽ và đều đặn. Diễn tiến sau mổ ban đầu thuận lợi, huyết động ổn định, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định - Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Trưởng ê kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, chỉ trong vòng một tuần, ngay trước và sau tết, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp 2 ca ghép tim. Điều này cho thấy sự chủ động và tính sẵn sàng cao của toàn hệ thống ghép tim, bảo đảm triển khai kịp thời trong mọi hoàn cảnh với mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống tốt nhất cho người bệnh.

Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục tăng cường phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu hóa kết quả điều trị và mở rộng cơ hội sống cho người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.