Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm khu dân cư TP.HCM: Doanh nghiệp nói gì?

Ngày 1.2, trao đổi với Báo Thanh Niên liên quan phản ánh trạm trộn bê tông gây ô nhiễm tại khu dân cư mới trong hẻm 230 Nguyễn Xiển (phường Long Phước, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM), ông Bùi Hữu Nhị, Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Lực Tấn Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần bê tông Xanh Thủ Đức), cho biết doanh nghiệp đã làm việc với UBND phường Long Phước và công an khu vực.

Trạm bê tông hoạt động gây ô nhiễm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo ông Nhị, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ địa phương và qua quá trình làm việc với chính quyền, công an, doanh nghiệp nhận thức rõ hoạt động của trạm trộn đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sinh hoạt của người dân. “Chúng tôi xác định sức khỏe con người là trên hết, cam kết không để sự việc tương tự tái diễn”, ông Nhị nói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đã triển khai nhiều hạng mục khắc phục nhằm giảm thiểu tiếng ồn và ngăn bụi xi măng phát tán ra môi trường, gồm: làm mới tường rào tôn vây kín toàn bộ khuôn viên công ty; thay mới hệ thống cối trộn, siết chặt các gioăng cao su, bao bọc kín khu vực nạp liệu và phễu cân cốt liệu; đồng thời lắp đặt hệ thống phun nước dạng sương mù để hạn chế bụi khi vận hành.

Người dân thường xuyên kêu cứu vì ô nhiễm và tiếng ồn từ trạm trộn bê tông gần khu dân cư ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã làm mới hệ thống lọc bụi silo chứa xi măng, lắp đặt thêm hệ thống khử bụi trong thời gian cân định lượng cấp phối; gia cố, đổ bê tông sân bãi, che chắn khu vực chứa cát đá và thường xuyên tưới ẩm nhằm hạn chế bụi phát sinh.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống tại khu dân cư mới trong hẻm 230 Nguyễn Xiển (khu phố 8, phường Long Phước, TP.HCM) liên tục bức xúc kêu cứu về tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ trạm trộn bê tông hoạt động gần khu dân cư.

Khói bụi từ trạm trộn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân khu vực ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo người dân, quá trình vận hành trạm trộn thường phát sinh tiếng ồn lớn, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng, kèm theo bụi xi măng phát tán ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Một số thời điểm, bụi xi măng xả ra với mật độ dày, lan rộng theo gió bao trùm khu dân cư, khiến nhà cửa, phương tiện, cây cối bám trắng bụi, người dân khó thở, ho kéo dài. Nhiều hộ có người già, trẻ nhỏ lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài nên phải đóng kín cửa suốt ngày đêm, cuộc sống bị đảo lộn.

Ngoài ra, người dân còn phản ánh việc xe tải trọng lớn ra vào trạm trộn thường xuyên, đi chung lối với khu dân cư, gây hư hỏng đường sá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, cư dân đã gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đề nghị sớm kiểm tra, xử lý để bảo đảm môi trường sống.