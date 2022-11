Trần Đông Lan, cô gái người Cần Thơ thành sao nổi tiếng ở Hollywood

Mồ côi từ lúc lọt lòng

Trần Đông Lan (25 tuổi) bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng nên được ở tạm tại trại trẻ mồ côi. Năm Lan 4 tuổi, nhà báo người Mỹ Bob Condor đã có cơ duyên đến Việt Nam và quyết định xin nhận Lan làm con nuôi. Ông Bob Condor cho biết trong khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Lan, ông mong được làm bố của cô bé xinh đẹp và dễ thương này.

Sang Mỹ sống cùng gia đình bố nuôi, Lan được đặt tên là Lana Therese Condor. Những năm đầu tiên sang Mỹ, Lana Therese Condor (hay được biết đến là Lana Condor) sống ở Whidbey Island, Washington và New York, rồi năm 15 tuổi về định cư ở Santa Monica, California. Tại đây, Lana Condor được bố mẹ nuôi cho phép ăn mặc phóng khoáng, thời thượng.

Dù có chiều cao chỉ 1,57 mét nhưng sau vài buổi diễn hài nho nhỏ trong gia đình, cô được bố mẹ nuôi khuyến khích theo đuổi diễn xuất và nghệ thuật. Bố mẹ nuôi cũng sẵn sàng đầu tư kinh tế cho Lana Condor theo học nghệ thuật ở những ngôi trường uy tín nước Mỹ như: Joffrey Ballet (trường trung học chuyên về múa), trường biểu diễn nghệ thuật Ailey (trường dạy về diễn xuất). Sau đó trở thành học sinh trường nghệ thuật ở California...

Đã có nhiều lần Lana Condor nghi ngờ năng lực bản thân, sợ sẽ không thành công nếu theo đuổi nghệ thuật. "Nhưng tôi được bố mẹ nuôi khích lệ, động viên. Nhờ vậy tôi đã có được những thành công", cô gái người Việt chia sẻ trên tờ Los Angeles Times vào ngày 12.11.

Nổi tiếng và luôn nhớ về Việt Nam

Với sự ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ nuôi, cô gái 25 tuổi này toàn tâm toàn ý cho những vai diễn và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Lana Condor từng góp mặt trong những phim như như: X-Men: Apocalypse, Patriots Day, To All The Boy...





Tài năng diễn xuất của Lana Condor đã đẩy tên tuổi cô trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh ở Mỹ. Năm 2020, cô gái người Cần Thơ đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn. Ngoài phim, Lana Condor còn đóng quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, làm người mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng.

Cũng theo chia sẻ trên tờ Los Angeles Times, Lana Condor cho biết thời gian tới sẽ tham gia nhiều phim hơn nữa. Đồng thời bản thân luôn nhớ về Việt Nam, về Cần Thơ, về nơi mà Lana Condor được gọi là Trần Đông Lan, cũng như luôn tự nhủ bản thân là một cô gái Việt Nam. Được biết, Lana Condor đã và đang phát triển Quỹ học bổng nhằm giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết THPT. Cô gái này cũng từng trở về Việt Nam để thực hiện chương trình giáo dục cho trẻ em tại Long An cùng với phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Obama, minh tinh màn bạc Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân.

"Tôi quá may mắn khi có được cuộc sống như hiện tại. Tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc ăn học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt", Lana Condor chia sẻ.

Hạnh phúc của cô gái người Việt Trần Đông Lan, hay giờ đây là nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Lana Condor càng ngày càng viên mãn khi mới đây cô gái này đã đính hôn với nam diễn viên Anthony De La Torre.