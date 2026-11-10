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    Trăn quý hiếm bò vào nhà, người dân giao nộp công an

    Long Quyền
    Long Quyền
    Phát hiện con trăn quý hiếm bò vào nhà, một người dân ở thôn Tân Mỹ, xã Hữu Lũng, Lạng Sơn, đã mang đến giao nộp công an để chăm sóc, bảo tồn, thả về tự nhiên.

    Ngày 10.11, ông Đoàn Vân Giang, Trưởng công an xã Hữu Lũng, cho biết, mới đây đơn vị đã tiếp nhận một cá thể trăn đất quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng để chăm sóc, xử lý theo quy định.

    Trăn quý hiếm bò vào nhà, người dân giao nộp công an - Ảnh 1.

    Phát hiện con trăn bò vào nhà, anh Nguyễn Kim Huân mang đến giao nộp cơ quan công an

    ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

    Theo ông Giang, cá thể trăn còn nhỏ, chưa xác định trọng lượng cụ thể. Thời điểm nhận bàn giao, con trăn sống khỏe mạnh, không bị thương.

    "Địa bàn xã Hữu Lũng thường không có loài trăn quý hiếm này sinh sống. Đây là lần đầu tiên địa bàn tiếp nhận động vật quý hiếm từ người dân tự nguyện đến giao nộp", vị lãnh đạo Công an xã Hữu Lũng thông tin thêm.

    Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 30.10, anh Nguyễn Kim Huân (31 tuổi), thôn Tân Mỹ, xã Hữu Lũng, phát hiện cá thể trăn bò vào nhà. Thấy con trăn lạ, nghi là loài động vật quý, anh Huân đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

    Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hữu Lũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng (Lạng Sơn) xác định trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

    Hiện nay, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, bàn giao cá thể trăn cho Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng để chăm sóc, theo dõi, xem xét việc tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

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