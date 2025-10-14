Trần Quyết Chiến lại 'săn' chức vô địch thế giới: Trận ra quân thi đấu giờ cực ‘hiểm’

Trần Quyết Chiến đấu trận đầu tiên lúc nào?

Tại World Cup vừa kết thúc ngày 13.10 ở Bỉ, Trần Quyết Chiến vào vòng 16, thành tích không tốt đối với VĐV đẳng cấp và giàu kinh nghiệm như anh. Dù vậy, hành trình chinh phục danh hiệu trên đất Bỉ của cơ thủ số 1 VN vẫn chưa dừng lại, khi anh cùng các đồng đội sẽ tranh tài tại giải đấu danh giá nhất thuộc hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) - World Championship 2025 (diễn ra từ ngày 14 - 18.10).

Cơ thủ gốc Hà Tĩnh là VĐV carom 3 băng số 1 VN lâu nay, từng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới, đoạt 4 chức vô địch chặng World Cup billiards… Nhưng bộ sưu tập thành tích đồ sộ của Quyết Chiến vẫn còn khuyết một chiếc cúp vô địch thế giới. Thành tích tốt nhất của Quyết Chiến tại World Championship là vị trí á quân vào năm 2023, khi anh để thua Bao Phương Vinh ở trận chung kết. "Mục tiêu rất quan trọng của tôi trong quãng thời gian còn lại của năm 2025 là tìm kiếm chức vô địch World Championship đầu tiên trong sự nghiệp", anh bày tỏ.

Trần Quyết Chiến từng giành ngôi á quân World Championship 2023 ẢNH: THU BỒN

Quyết Chiến có những thuận lợi nhất định để theo đuổi mục tiêu của mình. Chặng World Cup billiards Antwerp 2025 có thể được xem là màn chạy đà cần thiết. Về điều kiện thi đấu, chênh lệch múi giờ… cơ thủ 42 tuổi cũng đã có đủ thời gian để thích nghi, khi World Championship 2025 diễn ra ngay tại địa điểm vừa tổ chức chặng World Cup billiards Antwerp. Giờ đây, người hâm mộ VN chỉ còn chờ đợi anh đạt điểm rơi phong độ, thể hiện được sự ổn định trong thi đấu và khoảnh khắc bùng nổ để bước lên đỉnh vinh quang.

Cơ thủ số 1 VN nằm bảng D với Lee Beom-yeol (Hàn Quốc) và Luis Sobreyra (Mexico). Trên lý thuyết, Quyết Chiến được đánh giá mạnh vượt trội ở bảng đấu này. Tay cơ sinh năm 1983 sẽ đấu trận ra quân World Championship 2025 lúc 0 giờ ngày 15.10. Ngoài Quyết Chiến, billiards carom 3 băng VN còn có những đại diện xuất sắc khác như Trần Thanh Lực (đương kim á quân thế giới), Nguyễn Trần Thanh Tự, Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái.