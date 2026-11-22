Ngọc Sơn gây bất ngờ khi là một trong các mascot tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ

Ảnh: DatVietVAC

Tập 8 The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ vừa lên sóng, có sự góp mặt của dàn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và khách mời Quang Hùng MasterD, Captain Boy. Sau hai vòng đấu, Mad Long nhận được 50,48% lượt bình chọn, vượt qua Thỏ Rabibuum với 49,52%. Ở cặp đấu còn lại, Khỉ Xù Mì giành chiến thắng với 54,29%, trong khi Mimibu nhận được 45,71%. Điều này đồng nghĩa với việc hai mascot Thỏ Rabibuum và Mimibu phải khép lại hành trình, chính thức tháo mặt nạ để lộ diện trước khán giả.

Đứng sau lớp mascot Mimibu là ca sĩ Lyhan, trong khi Thỏ Rabibuum lộ diện chính là danh ca Ngọc Sơn. Chia sẻ về hành trình tại chương trình, Ngọc Sơn cho biết ngay từ mùa đầu tiên, anh đã có ý định tham gia nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định thử sức tại chương trình. Việc đi đến vòng hai nằm ngoài dự tính của nam ca sĩ.

Đối với giọng ca Tình cha, điều đáng quý nhất sau hành trình không chỉ là cơ hội được đứng trên sân khấu mà còn là những tình cảm chân thành từ các cố vấn và khán giả. Anh mong muốn sự xuất hiện của mình có thể trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sự ủng hộ cho các nghệ sĩ đàn em. Ngọc Sơn cũng cảm thấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ khi có thể đi đến vòng đấu này.

Danh ca Ngọc Sơn lộ diện sau mascot Thỏ Rabibuum Ảnh: DatVietVAC

Trước khi nói lời chia tay Ngọc Sơn, Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho đàn anh. Nam cố vấn nhận định nếu nói về một ngôi sao có tuổi nghề và sức sống bền bỉ với danh xưng “ngôi sao” tại Việt Nam, "anh Ba" là một trong những trường hợp đặc biệt nhất.

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, Ngọc Sơn còn là người trượng nghĩa và luôn dành sự quan tâm chân thành đến những người xung quanh. Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề, Trấn Thành kể về lần lưu diễn tại Úc khi bản thân may mắn được đàn anh trò chuyện, dù lúc đó danh ca Ngọc Sơn đã là một ngôi sao lớn. Điều khiến anh trân trọng là sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ biệt danh cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thuở ấy.

Trấn Thành còn nhắc lại một câu chuyện liên quan đến cuộc thi âm nhạc năm xưa, khi Ngọc Sơn đạt giải nhì, còn Thanh Lam giành giải nhất. Theo lời kể của nam cố vấn, Thanh Lam từng bày tỏ sự trân trọng đối với giọng hát và nhân cách của "anh Ba", đồng thời nhận xét rằng dù đứng ở vị trí thứ hai nhưng anh lại nhận được tình cảm yêu mến vô cùng lớn từ khán giả.

Trấn Thành chia sẻ nhiều kỷ niệm và dành sự trân trọng đối với đàn anh Ảnh: DatVietVAC

Dấu ấn của Ngọc Sơn tại Ca sĩ mặt nạ

Tại The Masked Singer Vietnam 2026, Thỏ Rabibuum gây ấn tượng với tạo hình trẻ trung, tinh nghịch và đầy năng lượng. Trái ngược với diện mạo có phần nhí nhảnh ấy, ẩn sau lớp mascot lại là danh ca Ngọc Sơn. Không chỉ mang đến những lựa chọn âm nhạc mới mẻ, nam ca sĩ còn tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bởi cách thể hiện mộc mạc, giàu cảm xúc và tinh thần khiêm nhường khi đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ.

Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của Rabibuum đến ngay tại tập 2, khi mascot lần đầu trình diễn ca khúc Một đêm say. Nếu màn rap ở lần xuất hiện ban đầu tạo nên sự tò mò về danh tính, thì phần trình diễn này lại mở ra một khía cạnh hoàn toàn khác của nhân vật. Không lựa chọn phô diễn kỹ thuật hay tìm cách tạo điểm nhấn bằng những xử lý cầu kỳ, Rabibuum chinh phục người nghe bằng lối hát mộc mạc, đặt sự chân thành và cảm xúc lên hàng đầu. Đặc biệt, chất giọng cùng những nốt luyến đặc trưng đã khiến Trấn Thành và Bích Phương không kìm được nước mắt trên ghế nóng.

Tiếp nối hành trình, Rabibuum tiếp tục thử sức với những ca khúc nhạc trẻ như Bên ấy em có ai rồi và E là không thể. Đây là những lựa chọn mới mẻ đối với Ngọc Sơn, bởi nam nghệ sĩ vốn gắn liền với những dòng nhạc và ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp của mình. Dù lần lượt khám phá những giai điệu và sắc thái khác nhau, anh vẫn giữ được nét riêng trong cách truyền tải: chân thật, gần gũi và giàu cảm xúc. Tinh thần cởi mở, sẵn sàng làm mới mình cũng cho thấy tình yêu âm nhạc không bị giới hạn bởi thế hệ hay bất kỳ khuôn mẫu nào.