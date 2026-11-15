Anh Quân Idol rời 'Ca sĩ mặt nạ', tiết lộ biến cố khiến sự nghiệp gián đoạn

Anh Quân Idol dừng bước tại Ca sĩ mặt nạ Ảnh: DatVietVAC

Tập 7 chương trình Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam 2026 có sự tham gia của hai cố vấn khách mời Orange và JSOL, đồng hành cùng Trấn Thành và Bích Phương. Trong tập này, các mascot bước vào vòng đấu mới. Theo đó, 4 mascot sẽ cùng góp giọng trên một sân khấu trước khi bước vào những màn đối đầu trực tiếp nhằm bảo vệ vị trí của mình. Đặc biệt, áp lực được đẩy lên cao khi có đến 2 mascot phải dừng cuộc chơi và chính thức lộ diện ngay trong cùng một đêm thi.

Sau 2 lượt đấu cặp, Cao Bồi Lang và Koalaoke nhận số phiếu bình chọn thấp hơn đối thủ, dẫn đến phải tháo mặt nạ và dừng cuộc chơi. Danh tính của Koalaoke chính là Buitruonglinh, còn Cao Bồi Lang là Anh Quân Idol.

Mascot Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang tranh tài trong tập 7 Ảnh: DatVietVAC

Anh Quân Idol trải lòng về hành trình trở lại với âm nhạc

Khép lại hành trình tại chương trình, Anh Quân Idol có những phút trải lòng về lý do vắng bóng. Nam ca sĩ bộc bạch anh luôn mong có cơ duyên trở lại vì thời gian trôi qua quá dài, anh sợ khán giả sẽ nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật. Với anh, việc để công chúng nghĩ rằng mình không còn làm nghề nữa chính là thất bại lớn nhất của người nghệ sĩ. Anh Quân Idol xem chương trình là cột mốc chính thức tái xuất với âm nhạc, mang đến những sản phẩm mới cùng tâm huyết dành cho con đường nghệ thuật.

Khi Trấn Thành hỏi về những sự cố khiến anh phải tạm ngưng ca hát suốt thời gian qua, Anh Quân chia sẻ anh đã trải qua nhiều biến cố. Nam ca sĩ nói rằng nếu là anh của 5 - 10 năm trước, bản thân sẽ kể hết mọi chuyện. Tuy nhiên ở hiện tại, khi đã vượt qua mọi thứ một cách nhẹ nhàng và hoan hỉ bước tiếp, anh chọn không nhắc lại quá nhiều vì sợ vô tình chạm vào nỗi đau của những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Theo nam ca sĩ, điều quan trọng nhất là cách mỗi người đối diện và vượt qua nghịch cảnh.

Anh Quân Idol chia sẻ về nỗi trăn trở khi trở lại với nghệ thuật Ảnh: DatVietVAC

Trấn Thành nhận xét hành trình của Anh Quân Idol gợi nhớ đến nhân vật Bố Gấu ở mùa trước - đều là những giọng nam cao nội lực, từng là thần tượng thanh xuân của thế hệ 8X, 9X nhưng vì biến cố riêng mà "gói ghém hành trang" ở ẩn một thời gian. Nam MC hy vọng sân khấu này sẽ giúp Anh Quân Idol tìm lại lửa nghề và đắt show trở lại.

Sau lời động viên của Trấn Thành, giọng ca E là không thể cũng bộc bạch: "Quân vẫn rất yêu âm nhạc, vẫn rất đam mê và thật sự rất khao khát được đứng trên sân khấu. Quân nghĩ rằng nếu không cầm mic hát, mình cũng không thể làm điều gì tốt hơn thế".

Buitruonglinh từng đi kéo đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới

Một màn lộ diện khác cũng nhận được nhiều sự chú ý trong tập 7 chính là Koalaoke. Phần lớn các cố vấn đã đưa ra dự đoán chính xác về danh tính mascot là Buitruonglinh. Sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ, nam ca sĩ có cơ hội thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trước công chúng: thoải mái, hoạt ngôn và có phần tinh nghịch hơn.

Buitruonglinh từng có những đêm kéo đàn ở nhà hàng tiệc cưới trước khi được biết đến với loạt hit triệu view Ảnh: DatVietVAC

Đặc biệt, câu chuyện phía sau biệt danh “vua kéo đàn” của Buitruonglinh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Trước khi được biết đến với những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, công việc chính của nam ca sĩ từng là đi kéo đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới. Có những hôm, anh vừa chơi đàn vừa phụ bưng món. Được gia đình chắt chiu đầu tư cho học đàn từ nhỏ, Buitruonglinh luôn trân trọng mọi cơ hội được tiếp xúc và gắn bó với âm nhạc. Anh cũng không ngần ngại kể về những ngày tài khoản không còn tiền, phải đi bộ về nhà, hay những tháng ngày chật vật để có thể tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

Chính những trải nghiệm ấy đã trở thành động lực để Buitruonglinh quyết tâm thay đổi cuộc sống, tìm đến âm nhạc như một con đường vừa nuôi dưỡng đam mê, vừa xây dựng tương lai cho bản thân. Từ những tháng ngày nhiều khó khăn, loạt ca khúc ghi dấu ấn của nam ca sĩ dần ra đời. Nhìn lại hành trình đã qua, anh bày tỏ sự biết ơn vì chính những thử thách từng trải đã góp phần tạo nên Buitruonglinh của ngày hôm nay. Nam ca sĩ cũng trân trọng từng cơ hội đến với mình và mong muốn luôn được cống hiến hết mình trên mỗi sân khấu âm nhạc.