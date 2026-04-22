Văn hóa

Sau hit 120 triệu view, Anh Quân Idol hát tình ca đất nước

Trinh Nguyễn
22/04/2026 20:45 GMT+7

Anh Quân Idol vừa ra mắt MV 'Việt Nam khúc kiêu hùng'. Trước đó, anh có hit 'E là không thể' đã cán mốc 120 triệu lượt xem.

Anh Quân Idol đã có cuộc "chạm" vào cảm hứng quê hương đất nước với MV Việt Nam khúc kiêu hùng, ra mắt trên nền tảng số tối 22.4. Ca sĩ Tùng Dương nói: "Khi nghe bài hát, tôi cảm nhận đây là một bản tình ca dành cho đất nước chứ không phải một ca khúc chính ca theo cách quen thuộc".

Sau hit 120 triệu view, Anh Quân Idol hát tình ca đất nước - Ảnh 1.

Câu chuyện về người mẹ, về những người lính đi suốt MV Việt Nam khúc kiêu hùng

ẢNH: HÒA NGUYỄN

Cũng theo Tùng Dương, giọng ca thực lực của Anh Quân Idol đã mang tới cho bài hát cảm xúc đáng nhớ. "Chất giọng của Quân trữ tình, quãng giọng rất rộng, xuống trầm đẹp, lên cao cũng rất thoát và bay, nên thể hiện ca khúc này rất trọn vẹn, cảm xúc", Tùng Dương nhận xét.

Anh Quân Idol và chuyện của người mẹ

Song song với sự mượt mà của giọng hát Anh Quân Idol, Việt Nam khúc kiêu hùng cũng có những hình ảnh gợi cảm hứng lịch sử, được quay tại một điểm đến rất thu hút trong hai năm nay - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Câu chuyện hình ảnh được bắt đầu từ một người mẹ đến đây, ngắm kỷ vật của những người lính, từ đó gợi ra năm tháng những người con ấy đã sống, đã chiến đấu và hy sinh...

Sau hit 120 triệu view, Anh Quân Idol hát tình ca đất nước - Ảnh 2.

Tùng Dương hết lời khen giọng ca Anh Quân

ẢNH: HÒA NGUYỄN

Biên kịch Diệu Hoa của Việt Nam khúc kiêu hùng chia sẻ đã suy nghĩ về việc làm thế nào để tình yêu quê hương đất nước, sự tri ân không quá chung chung nhưng lại cũng không quá cụ thể. "Chúng tôi chọn bảo tàng là nơi lưu giữ kỷ niệm, đó là những hình ảnh vẫn đang sống với chúng ta. Người mất mát nhất trong chiến tranh vẫn là những bà mẹ, nên chúng tôi kể về người mẹ đi bảo tàng, ngắm di vật của người lính, thấy trong hòa bình vẫn có những con người đó. Họ vẫn sống", biên kịch Diệu Hoa nói.

Sau hit 120 triệu view, Anh Quân Idol hát tình ca đất nước - Ảnh 3.

Hình ảnh người mẹ được xây dựng trong MV cho thấy giá trị của hòa bình

ẢNH: HÒA NGUYỄN

Người viết Việt Nam khúc kiêu hùng là nhạc sĩ Tú Dưa. Được viết từ cách đây 7 năm, đến nay Tú Dưa mới chọn được giọng ca phù hợp để biểu diễn. Mặc dù vậy, quá trình thể hiện, ghi âm ca khúc cũng là một thử thách với Anh Quân Idol và Tú Dưa đã "kèm" Anh Quân trong phòng thu cho tới khi bản thu đúng như cả hai mong muốn.

Anh Quân Idol cho biết cha mẹ cũng là những người đã đưa anh đến gần với những bài hát về quê hương đất nước hơn. Bố anh là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y.

Sau hit 120 triệu view, Anh Quân Idol hát tình ca đất nước - Ảnh 4.

Ca sĩ sinh ngày 30.4 đã có một MV về tình yêu quê hương đất nước

ẢNH: HÒA NGUYỄN

Anh Quân Idol nhớ lại ngày nhỏ, trong những bữa cơm gia đình, bố thường kể cho chị em anh nhiều câu chuyện chiến tranh. Đề tài này thậm chí xuất hiện nhiều nhất trong những cuộc trò chuyện trong gia đình. "Càng lớn lên, đi xa nhiều hơn và hiểu chuyện hơn, tôi nhận ra mục đích của bố không chỉ là kể để con cái hiểu thêm về chiến tranh hay những năm tháng gian khổ đã qua… Bố kể không phải để chúng tôi ghi nhận công lao của ông, mà để con cái hiểu, cố gắng sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, để bố có thể hài lòng và tự hào về các con", anh chia sẻ.

Khúc tráng ca của lòng yêu nước: Người trẻ và 'Cuộc hành trình tìm bức chân dung'

