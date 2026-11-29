Trấn Thành dành nhiều lời nhận xét tích cực cho giọng hát nam tính, trầm ấm của Lân Nhã Ảnh: DatVietVAC

Trong tập 9 The Masked Singer Vietnam 2026 - Ca sĩ mặt nạ, Lân Nhã gây chú ý khi xuất hiện sau mascot Dê Du Ký. Nam ca sĩ có những chia sẻ về gia đình, hành trình làm nghề và lý do tham gia chương trình. Lân Nhã cho biết ban đầu anh tham gia với mong muốn làm mới bản thân, tìm kiếm niềm vui sau những khoảng thời gian gắn bó với sân khấu quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là sự chăm sóc chu đáo của ê kíp chương trình.

Từ khâu chuẩn bị trang phục, hỗ trợ những bộ mascot nặng nề đến các chi tiết nhỏ như mang giày, mang vớ, mọi thứ đều được ê kíp quan tâm. Lân Nhã hài hước cho biết cảm giác được chăm sóc tận tình khiến anh như một ông vua, được mọi người vỗ về và hỗ trợ trong suốt quá trình tham gia.

Trước chia sẻ này, Trấn Thành cũng khuyến khích Lân Nhã bước ra khỏi không gian phòng trà quen thuộc để tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc và đời sống giải trí hiện đại. Nam MC cho rằng việc cập nhật những xu hướng mới sẽ giúp người nghệ sĩ mở rộng trải nghiệm, có thêm chất liệu để làm mới bản thân.

Lân Nhã dừng chân ở tập 9 Ca sĩ mặt nạ, lộ diện sau mascot Dê Du Ký Ảnh: DatVietVAC





Lân Nhã tiết lộ câu chuyện đặc biệt phía sau mascot Dê Du Ký

Đáng chú ý, câu chuyện phía sau nhân vật Dê Du Ký của Lân Nhã nhận được sự quan tâm. Nam ca sĩ cho biết việc lựa chọn hình tượng này có liên quan đến các con. Khoảng 10 năm trước, anh từng tham gia một chương trình thực tế với mascot Voi Cận Thị, lấy cảm hứng từ tên thân mật của con trai. Khi trở lại với một sân chơi âm nhạc mang màu sắc tương tự, anh quyết định chọn hình tượng Dê cũng đeo kính cận để dành tặng con gái lớn.

Bên cạnh câu chuyện về mascot, Lân Nhã còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giúp anh cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù thường xuyên đi diễn, nam ca sĩ 8X vẫn cố gắng dành thời gian buổi sáng để chạy xe máy đưa các con đến trường. Anh kể đôi khi nhìn qua gương chiếu hậu hoặc cửa kính, thấy con ngồi phía sau ôm mình, bản thân lại nhớ đến hình ảnh ngày nhỏ từng ngồi sau xe ông ngoại. Những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy mang đến cho Lân Nhã nhiều cảm xúc và năng lượng. Theo nam ca sĩ, đó cũng là cách anh tìm được sự cân bằng giữa ánh đèn sân khấu và cuộc sống gia đình, nơi có những niềm vui bình dị nhưng ý nghĩa.

Không chỉ chia sẻ về gia đình và cuộc sống, Lân Nhã còn nhận được những lời nhận xét tích cực từ Trấn Thành về giọng hát. Nam MC cho biết anh đặc biệt yêu thích những giọng ca nam có chất giọng trầm ấm, nam tính, giàu trải nghiệm và mang đến cảm giác chở che của một quý ông. Theo Trấn Thành, danh ca Tuấn Ngọc là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho phong cách này.

Nam ca sĩ cho biết anh trở lại sân chơi âm nhạc với mong muốn làm mới bản thân và có thêm những trải nghiệm thú vị Ảnh: DatVietVAC

Tuy nhiên, thị trường âm nhạc hiện nay không có quá nhiều giọng ca sở hữu màu sắc tương tự. Vì vậy, Trấn Thành bày tỏ mong muốn Lân Nhã có thể trở thành một trong những gương mặt tiếp nối tinh thần ấy, đồng thời không ngừng trau dồi và nâng cấp bản thân để phát triển lâu dài với nghề.

Trước khi chia tay chương trình, Lân Nhã chia sẻ The Masked Singer Vietnam là sân khấu mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt. Sau khoảng 10 năm, anh mới có dịp cảm nhận lại không khí của một cuộc thi âm nhạc, được gặp gỡ các đồng nghiệp và lắng nghe những nhận xét chân thành từ các cố vấn. Đây không chỉ là cơ hội để nam ca sĩ thử sức với những màu sắc âm nhạc mới mà còn là dịp nhìn lại hành trình làm nghề, tiếp tục hoàn thiện bản thân sau nhiều năm theo đuổi đam mê.