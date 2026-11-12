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    Tràng An góp mặt trong '100 di sản địa chất thế giới'

    Lê Nam
    Lê Nam
    Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) vừa được ghi danh vào danh sách 100 địa điểm di sản địa chất thế giới năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hút và giá trị đặc biệt của di sản Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

    Ngày 12.11, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Liên hiệp quốc tế các Khoa học địa chất (IUGS) vừa công bố danh sách 100 địa điểm di sản địa chất đợt thứ ba trên thế giới (The Third 100 IUGS Geological Heritage Sites), trong đó có Quần thể danh thắng Tràng An của Việt Nam. 

    Lễ công bố diễn ra ngày 6.11 tại Bồ Đào Nha, với sự tham gia của các chuyên gia địa chất quốc tế. Danh sách năm nay quy tụ 100 địa điểm thuộc 47 quốc gia, được lựa chọn dựa trên những giá trị khoa học nổi bật, có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất. 

    Trong danh sách này, "Karst nhiệt đới Tràng An" (Trang An Tropical Karst) được ghi danh với mã số 283, thuộc nhóm di sản địa chất về địa mạo và các quá trình địa chất đang diễn ra. Theo đánh giá của IUGS, Tràng An là một trong những hình mẫu tiêu biểu hàng đầu thế giới về cảnh quan karst nhiệt đới từng bị biển xâm thực nhưng nay đã nổi trên đất liền.

    Tràng An góp mặt trong '100 di sản địa chất thế giới' - Ảnh 1.

    Du khách đi thuyền khám phá vẻ đẹp thiên nhiên giữa vùng di sản Tràng An

    ẢNH: KHANG KA

    Giá trị đặc biệt của Tràng An thể hiện qua hệ thống núi đá vôi dạng tháp, dạng nón, những thung lũng khép kín và mạng lưới hang động xuyên thủy độc đáo. Đặc biệt, các dấu tích mực nước biển cổ còn lưu lại trên vách đá, nền đá và trầm tích giúp các nhà khoa học nghiên cứu sự biến đổi địa chất, khí hậu và môi trường tự nhiên qua hàng triệu năm.

    Không chỉ có giá trị khoa học, địa hình đặc biệt này còn tạo nên cảnh quan sơn thủy hữu tình, đưa Tràng An trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Du khách đến đây có thể ngồi thuyền len lỏi qua các hang động, ngắm những dãy núi đá vôi trùng điệp, khám phá hệ sinh thái tự nhiên và những di tích lịch sử, văn hóa nằm giữa vùng di sản.

    Trước đó, năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Đây cũng là nơi lưu giữ những bằng chứng khảo cổ về quá trình cư trú và thích nghi của con người với sự biến đổi môi trường trong hơn 30.000 năm.

    Đáng chú ý, trong danh sách 100 địa điểm di sản địa chất được công bố lần này còn có nhiều kỳ quan nổi tiếng như núi Phú Sĩ (Nhật Bản), các vịnh hẹp của Na Uy, núi Aconcagua (Argentina) và đồi Chocolate (Philippines).

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