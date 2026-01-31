Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu dịp tết: ‘Thời gian vàng’ quyết định sự sống

Sáng 31.1, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang tổ chức chương trình "Kỹ năng sơ cấp cứu dịp tết - Tết an lành cho mọi nhà", thu hút gần 50 người dân tham gia. Chương trình hướng đến trang bị kiến thức y tế thiết yếu, giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp thường xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang tổ chức chương trình "Kỹ năng sơ cấp cứu dịp tết - Tết an lành cho mọi nhà" tại Nha Trang ẢNH: MỸ DUYÊN

Theo các bác sĩ, tết là thời điểm vui vẻ, sum họp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe như tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm, đột quỵ và các bệnh lý cấp tính, đặc biệt ở người cao tuổi. Trong nhiều trường hợp, người có mặt đầu tiên và cách xử trí ban đầu đóng vai trò quyết định đến "thời gian vàng" cấp cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hồi phục, thậm chí là tính mạng người bệnh.

Tại chương trình, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quốc Tế, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, đã trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản, tập trung vào những tình huống thường gặp trong dịp tết. Nội dung bao gồm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi khi thời tiết lạnh, cách xử trí ngộ độc thực phẩm trong những ngày ăn uống, tiệc tùng liên tục, cũng như nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ não.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Quốc Tế hướng dẫn các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản

ẢNH: MỸ DUYÊN

Phần hướng dẫn nhận diện đột quỵ và ý nghĩa của "thời gian vàng" trong cấp cứu nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tham dự. Bác sĩ Tế nhấn mạnh, nếu người bệnh được phát hiện sớm, xử trí ban đầu đúng cách và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế, khả năng cứu sống và phục hồi sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, sự chậm trễ dù chỉ vài phút cũng có thể để lại di chứng nặng nề.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, chương trình còn dành thời gian để người dân trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ những tình huống thực tế từng gặp trong gia đình. Nhiều người cho biết, đây là những kỹ năng rất cần thiết, nhất là trong dịp tết khi các cơ sở y tế thường quá tải, việc xử trí ban đầu tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Người dân trao đổi trực tiếp với bác sĩ về vấn đề nhận diện đột quỵ và ý nghĩa của "thời gian vàng" trong cấp cứu

ẢNH: MỸ DUYÊN

Thông qua chương trình "Kỹ năng sơ cấp cứu dịp tết - Tết an lành cho mọi nhà", Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Nha Trang tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là đơn vị đồng hành cùng cộng đồng trong công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe. Hoạt động này góp phần giúp người dân chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, hướng đến một mùa tết an toàn - chủ động - an tâm.