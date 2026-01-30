TP.HCM: Ngủ trên ghe giữa sông Đồng Nai, người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ

Ngày 30.1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu sống bệnh nhân đột quỵ nhờ kỹ thuật hút huyết khối hiện đại. Chỉ sau 24 giờ điều trị chuyên sâu, bệnh nhân hồi phục thần kỳ, giọng nói và vận động gần như bình thường.

Trước đó, ngày 27.1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) tiếp nhận ông N.V.B (61 tuổi, quê An Giang) trong tình trạng yếu nửa người bên trái, nói khó, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm nhập viện là khoảng 4 giờ sau khởi phát triệu chứng, còn trong “cửa sổ vàng” để điều trị tái thông mạch bằng thuốc tiêu sợi huyết.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá lâm sàng và kích hoạt Stroke Code (quy trình phối hợp đa chuyên khoa nhằm chẩn đoán nhanh, xử trí kịp thời đột quỵ não). Người bệnh được thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết để loại trừ xuất huyết não và đánh giá khả năng tái thông mạch. Trên cơ sở đó, ê kíp quyết định chỉ định và truyền thuốc tiêu sợi huyết ngay tại cơ sở 2, tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong điều trị.

Bác sĩ Tân thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: BV

Sau giai đoạn xử trí ban đầu và khi tình trạng ổn định, người bệnh được chuyển tuyến nội bộ an toàn về cơ sở chính của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được đánh giá bằng các kỹ thuật hiện đại. Kết quả cho thấy, vùng não thiếu máu còn nhiều nhưng vùng hoại tử ít, phù hợp chỉ định can thiệp hút huyết khối bằng dụng cụ. Thủ thuật được tiến hành kịp thời, giúp tái thông mạch máu não hiệu quả.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về đơn vị hồi sức thần kinh (Khoa Nội thần kinh) để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu. Chỉ sau 24 giờ điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt: gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn tê yếu nhẹ tay trái, giọng nói phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng và phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Sau khi được can thiệp kịp thời, bệnh nhân cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe ẢNH: BV

Kể lại thời điểm phát bệnh, ông B. chia sẻ: “Tôi làm nghề thương hồ, rày đây mai đó. Khoảng 13 giờ ngày 27.1, khi đang ngủ trưa trên ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai, tôi bị yếu tay chân, té ngã và nhanh chóng được đưa vào bờ tại khu vực cảng Cát Lái để đi cấp cứu kịp thời”.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn. Mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục.

Trường hợp trên là minh chứng rõ cho hiệu quả của mô hình Stroke Network (mạng lưới đột quỵ) liên cơ sở: cơ sở 2 tiếp nhận sớm, xử trí ban đầu và điều trị tái thông mạch kịp thời; cơ sở chính đảm nhiệm điều trị chuyên sâu và can thiệp mạch não, giúp người bệnh được tiếp cận điều trị tối ưu, liên tục và an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột. Khi xuất hiện triệu chứng, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để không bỏ lỡ “giờ vàng”.

Để phòng ngừa đột quỵ, cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu; duy trì vận động thể lực đều đặn (đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày); giảm căng thẳng và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, giàu vitamin, khoáng chất.