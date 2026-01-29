Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nấu ăn theo cách này, bạn có thể cứu người thân khỏi bệnh thận và đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
29/01/2026 14:56 GMT+7

Ăn quá nhiều natri (muối) là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tăng huyết áp, từ đó gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ, bệnh thận mạn tính và sa sút trí tuệ.

Theo các khuyến nghị y tế, người trưởng thành nên tiêu thụ ít hơn 2.300 mg natri mỗi ngày, lý tưởng nhất là dưới 1.500 mg. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế trên toàn thế giới vẫn cao hơn nhiều.

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (Hypertension), đã phát hiện ra rằng chỉ cần những thay đổi nhỏ trong khi chế biến thực phẩm có thể mang lại lợi ích sức khỏe to lớn mà không cần mọi người phải thay đổi thói quen ăn uống, theo trang tin khoa học Scitechdaily.

Các nghiên cứu được thực hiện bởi các cơ quan y tế hàng đầu tại Pháp và Anh. Tại Pháp, nghiên cứu do Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp thực hiện, tập trung vào việc giảm lượng muối trong bánh mì baguette và các sản phẩm bánh mì khác. Tại Anh, các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford đã đánh giá tác động của việc đạt được các mục tiêu giảm natri năm 2024 đối với thực phẩm đóng gói và đồ ăn mang về.

Nghiên cứu được tiến hành dựa trên dữ liệu từ các cuộc khảo sát chế độ ăn uống quốc gia và cơ sở dữ liệu y tế. Các nhà khoa học đã tính toán số ca tử vong và nhập viện có thể tránh được nếu các mục tiêu giảm muối được thực thi đầy đủ.

Nấu ăn theo cách này, bạn có thể cứu người thân khỏi bệnh thận và đột quỵ - Ảnh 1.

Việc tăng cường thực hiện các chương trình giảm natri trên toàn cầu là một chiến lược then chốt để cải thiện sức khỏe tim mạch

Ảnh: AI

Kết quả cho thấy những cải thiện đáng kinh ngạc:

Tại Pháp: Việc giảm lượng muối trong bánh mì giúp cắt giảm 0,35 g muối tiêu thụ mỗi ngày trên mỗi người. Thay đổi nhỏ này có thể ngăn chặn hơn 1.000 ca tử vong hằng năm và giảm được tỷ lệ nhập viện vì bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Tại Anh: Nếu các công ty thực phẩm đáp ứng mục tiêu giảm muối, lượng muối tiêu thụ trung bình sẽ giảm 17,5%. Trong vòng 20 năm, sự sụt giảm huyết áp này có thể ngăn ngừa khoảng 100.000 ca bệnh tim thiếu máu cục bộ và 25.000 ca đột quỵ, theo Scitechdaily.

Bác sĩ Clémence Grave từ Cơ quan Y tế Công cộng Quốc gia Pháp, giải thích: Phương pháp này đặc biệt hiệu quả vì nó không dựa vào việc thay đổi hành vi cá nhân - vốn thường khó thực hiện và duy trì. Thay vào đó, nó tạo ra một môi trường thực phẩm lành mạnh hơn một cách mặc định. Tại Pháp, người dân thậm chí không nhận ra bánh mì chứa ít muối hơn, chứng tỏ những thay đổi "vô hình" vẫn mang lại tác động lớn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc tăng cường và thực thi các chương trình giảm natri trên toàn cầu là một chiến lược then chốt để cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều này có nghĩa là chỉ cần giảm bớt lượng muối so với thông thường trong quá trình chế biến thực phẩm có thể cứu sống được rất nhiều người.

Làm sao để biết thận đang tốt lên hay xấu đi?

Làm sao để biết thận đang tốt lên hay xấu đi?

Sau khi mắc một vấn đề nào đó về thận, người bệnh thường thắc mắc liệu thận có đang phục hồi hay tiếp tục xấu đi. Để trả lời câu hỏi này thì cần xét đến nhiều yếu tố.

