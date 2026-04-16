Trang Fanpage của Công ty SJC bị tấn công

Theo Công ty SJC, hiện tại, các đối tượng đã thực hiện tấn công làm vô hiệu hóa trang fanpage chính thức của SJC trên nền tảng Facebook (đường link page www.facebook.com/sjcsaigon). Trong thời gian qua, công ty đã ghi nhận và cảnh báo đến khách hàng việc các đối tượng xấu giả mạo Fanpage của SJC trên nền tảng Facebook của công ty nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. Để đảm bảo an toàn tài sản khách hàng, Công ty SJC tại TP.HCM không có bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng Facebook. Mọi Fanpage mang tên "SJC" hoặc sử dụng hình ảnh của SJC trên nền tảng này đều là giả mạo hoặc đang bị chiếm quyền kiểm soát.

Đại diện Công ty SJC khuyến cáo khách hàng áp dụng nguyên tắc 3 không. Đó là không nhận đặt cọc tiền giữ hàng, Công ty SJC không triển khai hình thức đặt cọc tiền dưới bất kỳ hình thức nào qua mạng xã hội cũng như qua điện thoại. Không yêu cầu chuyển khoản trước, không yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước khi nhận hàng qua các tin nhắn cá nhân hay các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời không giao dịch ngoài hệ thống, khách hàng chỉ thực hiện giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng, chi nhánh hoặc địa điểm giao dịch chính thức của SJC trên toàn quốc.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các trang Facebook giả danh SJC. Đồng thời cảnh giác với các chương trình khuyến mãi bất thường hoặc lời mời chào mua vàng "giá rẻ" trên không gian mạng.

Công ty SJC đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm này. Chính vì vậy, khách hàng nâng cao cảnh giác để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Mọi thông tin chính thống sẽ được cập nhật tại website duy nhất của công ty tại www.sjc.com.vn.