Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Trang Fanpage của Công ty SJC bị tấn công

Thanh Xuân
16/04/2026 07:10 GMT+7

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vừa thông báo trang Fanpage chính thức của SJC trên nền tảng Facebook bị tấn công.

Theo Công ty SJC, hiện tại, các đối tượng đã thực hiện tấn công làm vô hiệu hóa trang fanpage chính thức của SJC trên nền tảng Facebook (đường link page www.facebook.com/sjcsaigon). Trong thời gian qua, công ty đã ghi nhận và cảnh báo đến khách hàng việc các đối tượng xấu giả mạo Fanpage của SJC trên nền tảng Facebook của công ty nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. Để đảm bảo an toàn tài sản khách hàng, Công ty SJC tại TP.HCM không có bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng Facebook. Mọi Fanpage mang tên "SJC" hoặc sử dụng hình ảnh của SJC trên nền tảng này đều là giả mạo hoặc đang bị chiếm quyền kiểm soát.

Đại diện Công ty SJC khuyến cáo khách hàng áp dụng nguyên tắc 3 không. Đó là không nhận đặt cọc tiền giữ hàng, Công ty SJC không triển khai hình thức đặt cọc tiền dưới bất kỳ hình thức nào qua mạng xã hội cũng như qua điện thoại. Không yêu cầu chuyển khoản trước, không yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước khi nhận hàng qua các tin nhắn cá nhân hay các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời không giao dịch ngoài hệ thống, khách hàng chỉ thực hiện giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng, chi nhánh hoặc địa điểm giao dịch chính thức của SJC trên toàn quốc.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các trang Facebook giả danh SJC. Đồng thời cảnh giác với các chương trình khuyến mãi bất thường hoặc lời mời chào mua vàng "giá rẻ" trên không gian mạng.

Công ty SJC đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm này. Chính vì vậy, khách hàng nâng cao cảnh giác để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Mọi thông tin chính thống sẽ được cập nhật tại website duy nhất của công ty tại www.sjc.com.vn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận