Trang nghiêm lễ viếng và truy điệu

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, buổi lễ chính thức bắt đầu từ 8 giờ sáng nay tại khuôn viên công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mở đầu sự kiện sẽ là nghi thức Lễ viếng. Các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP.HCM, các cựu chiến binh, đại diện lực lượng vũ trang và thân nhân các gia đình liệt sĩ sẽ dâng hương, dâng hoa trước linh cữu 731 liệt sĩ. Tiếp đó là Lễ truy điệu trang trọng. Bài điếu văn sẽ ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và Lễ di quan được Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và tiếp sóng trên các nền tảng số của các cơ quan báo chí.

Tuyến đường rợp bóng hoa trắng

Ngay sau Lễ truy điệu, nghi thức di quan sẽ được tiến hành. Đoàn xe nghi lễ quân sự chở 731 tiểu quách phủ cờ Tổ quốc sẽ chầm chậm lăn bánh rời công viên Lê Thị Riêng, hướng về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để tiến hành Lễ an táng.

Lộ trình đưa các anh về nơi an nghỉ dài khoảng 26 km, theo thứ tự: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Điểm nhấn vô cùng xúc động trong sự kiện là sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Theo kế hoạch, người dân, học sinh, sinh viên và lực lượng thanh niên xung kích trên dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua sẽ xếp hàng trang nghiêm, tay cầm những nhành hoa trắng thành kính cúi đầu tiễn đưa các liệt sĩ. Hình ảnh này sẽ chạm đến trái tim của hàng triệu người, trở thành biểu tượng đẹp đẽ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của thành phố mang tên Bác.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các lực lượng sẽ đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Trước đó, các đơn vị liên quan đã tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt vô cùng kỹ lưỡng. Toàn bộ 731 hài cốt đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN để phục vụ lưu trữ, giám định danh tính về sau. Trong những ngày qua, các hài cốt được bảo quản và thờ cúng thành kính tại nhà quàn của đơn vị quân đội. Sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc nhất của những người đang sống gửi tới các anh hùng liệt sĩ.



