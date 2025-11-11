Trạng thái vàng của các ngân hàng sẽ không vượt 20 tấn

Dự thảo bổ sung phạm vi điều chỉnh về trạng thái vàng của các TCTD được phép sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu. Cũng như hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, mua, bán vàng nguyên liệu quy định, bao gồm giao dịch mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay.

Trạng thái vàng của TCTD được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Trạng thái vàng của TCTD được tính trên cơ sở khối lượng vàng miếng sản xuất; doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay ngoại bảng; doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu ngoại bảng.

Trạng thái vàng của 8 ngân hàng không vượt quá 20 tấn ẢNH: NGỌC THẠCH

Trạng thái vàng cuối ngày của TCTD không được vượt quá 5% so với vốn tự có đối với các TCTD được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu. Không được vượt quá 2% so với vốn tự có của TCTD đối với các TCTD được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của TCTD, được xác định theo quy định của NHNN về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD. TCTD không được duy trì trạng thái vàng âm. Trường hợp cần thiết, TCTD được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định khi được Thống đốc NHNN chấp thuận.

Theo ban soạn thảo, dự thảo nâng trạng thái vàng cuối ngày của TCTD được phép sản xuất vàng miếng; xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu lên mức 5% so với vốn tự có của TCTD đó để bao gồm khối lượng vàng miếng được sản xuất, doanh số xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và doanh số nhập khẩu, mua, bán vàng nguyên liệu. Hiện nay có 8 ngân hàng thương mại (NHTM) đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định gồm VCB, CTG, BIDV, Agribank, TCB, MBB, VPB, ACB. Giả định cả 8 NHTM này đều đáp ứng đủ các điều kiện và được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng trên tương đương 2,56 tỉ USD và khoảng 20 tấn vàng. Con số này dựa trên số vốn tự có của 8 ngân hàng thương mại ngày 30.9.2025, tỷ giá VCB ngày 6.11 là 26.135 đồng/USD và giá vàng thế giới 3.982 USD/ounce.

Tuy nhiên, việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào việc NHNN xét cấp hạn mức cho các NHTM. Việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các NHTM được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ cho phép các NHTM cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi phạm vi hoạt động kinh doanh vàng của các NHTM được mở rộng và giá vàng thế giới hiện nay đang ở mức cao. Từ đó có thể thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các NHTM đủ điều kiện tại điều 11a Nghị định 24.