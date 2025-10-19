Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trang trọng lễ mừng thọ 803 cụ ông, cụ bà ở TP.HCM

Nguyễn Ni Na
Nguyễn Ni Na
19/10/2025 14:19 GMT+7

803 cụ ông, cụ bà ở TP.HCM vừa được chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ.

Ngày 19.10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận (TP.HCM) trang trọng tổ chức lễ chúc thọ - mừng thọ người cao tuổi năm 2025 cho 803 cụ ông, cụ bà từ 70 đến ngoài 85 tuổi trên địa bàn.

Lễ chúc thọ - mừng thọ có sự tham gia trực tiếp của 491 cụ (có 33 cụ tròn 85 tuổi và 44 cụ tròn 80 tuổi). Trong không khí trang trọng, ấm cúng, các cụ lần lượt được xướng danh, nhận giấy mừng thọ từ đại diện chính quyền ngay tại sân khấu. 312 cụ cao niên sức khỏe yếu hoặc trên 85 tuổi không thể đến dự, sẽ được lãnh đạo địa phương đến tận nhà thăm hỏi và trao quà.

Trang trọng lễ mừng thọ 803 cụ ông, cụ bà ở TP.HCM- Ảnh 1.

Các cụ ông, cụ bà phấn khởi tham dự buổi lễ

ẢNH: NI NA

Ông Lê Chu Giang, Phó trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo địa phương cũng đã đến dự, chúc mừng và trao giấy mừng thọ cho các cụ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận nhấn mạnh vai trò to lớn của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng: “Các cụ không chỉ là trụ cột tinh thần, là người giữ gìn nề nếp gia phong, mà còn là cầu nối gắn kết các thế hệ. Những giá trị đạo đức mà các cụ gìn giữ và truyền lại chính là nền tảng bền vững của xã hội”.

Trang trọng lễ mừng thọ 803 cụ ông, cụ bà ở TP.HCM- Ảnh 2.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thuận trao tặng giấy mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà

ẢNH: NI NA

Cùng với việc tổ chức lễ mừng thọ, chính quyền địa phương cũng thông tin về những chính sách mới dành cho người cao tuổi. 

Cụ thể, theo Nghị quyết 72-NQ/TW, từ năm 2026, người cao tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, cấp sổ sức khỏe điện tử và dần tiến tới miễn viện phí cơ bản. Trạm y tế phường cũng được đầu tư nâng cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các bậc cao niên.

Tham gia buổi lễ, bà Lê Thị Phượng (70 tuổi) bày tỏ: “Tôi rất vui và cảm động khi được tổ chức lễ mừng thọ long trọng như thế này. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi trong tuổi già”.

Lễ chúc thọ - mừng thọ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh người cao tuổi, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và gắn kết giữa các thế hệ trong xã hội hiện đại, minh chứng cho truyền thống “kính lão đắc thọ”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

