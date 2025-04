Tránh bẫy phòng giá rẻ, vé giá hời dịp đại lễ

Ngày 21.4, Công an TP.Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, cũng như nâng cao tuyên truyền đến với người dân. Đặc biệt, Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo lợi dụng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Sập bẫy phòng giá rẻ, vé giá hời

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trực tuyến trong dịp nghỉ lễ này.

Thủ đoạn phổ biến là giả mạo các Fanpage, trang web của các khách sạn, resort, công ty du lịch uy tín để lừa đảo đặt phòng, tour du lịch, vé máy bay giá rẻ. Khi người dân, du khách cần tìm phòng lưu trú hoặc dịch vụ du lịch, thì nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển khoản giữ chỗ rồi sau đó chặn liên lạc.

Trong đó, với thủ đoạn giả mạo các hãng hàng không hoặc đại lý phân phối vé máy bay chính thức, các ổ nhóm lừa đảo thường đăng tải các quảng cáo hấp dẫn như "vé hot, giá siêu rẻ, số lượng có hạn" để thu hút khách hàng. Một số kẻ còn gợi ý mua số lượng lớn cho tổ chức, cơ quan để kiếm lời từ chênh lệch.

Cơ quan CSĐT tống đạt lệnh bắt tạm giam Phạm Đỗ Thanh Tịnh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng dẫn chứng, trước đó, hồi cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Đỗ Thanh Tịnh (40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Thanh Thiên, trụ sở P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định Tịnh đã lợi dụng vỏ bọc công ty du lịch, lừa đảo có tổ chức thông qua hình thức mời gọi hợp tác kinh doanh, bán tour, vé du lịch, voucher nghỉ dưỡng với giá ưu đãi.

Các gói sản phẩm, dịch vụ giá phòng, giá vé máy bay của Tịnh luôn "rẻ sập sàn" nên các đối tác, người dân du khách tin tưởng chuyển tiền đặt cọc. Tịnh chiếm đoạt 2 tỉ đồng để trả nợ rồi bỏ trốn.

Một trong những nạn nhân bị Tịnh lừa đảo nhiều nhất là bà H.H.N, giám đốc một công ty du lịch ở Hà Nội (hơn 1 tỉ đồng) với thủ đoạn bán phòng nghỉ giá rẻ tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp miền Trung.

Không chỉ tin vào lượt tương tác cao

Thủ đoạn khác là làm giả biên lai, hóa đơn thanh toán, hoặc yêu cầu chuyển tiền lần 2 với lý do lỗi hệ thống để tiếp tục lừa đảo nạn nhân chuyển thêm tiền.

Tiếp theo là chiêu trò chiếm quyền sử dụng mạng xã hội, giả danh người quen nhờ chuyển tiền đặt cọc phòng, tour du lịch, giá vé máy bay..., sau đó chiếm đoạt.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo dịp lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: CÔNG AN TP.ĐÀ NẴNG

"Để tránh trở thành nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần lưu ý những điều quan trọng khi tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Trong đó, chỉ nên mua vé qua trang web chính thức của hãng hàng không hoặc các đại lý được ủy quyền. Kiểm tra kỹ Fanpage, số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Đừng bị đánh lừa bởi lượt tương tác cao, điều đó không đảm bảo độ tin cậy", Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.

Công an TP.Đà Nẵng cũng cảnh báo thêm về việc tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc cho các tài khoản không rõ ràng, nhất là khi không có hợp đồng hoặc xác nhận cụ thể, đặc biệt là qua các kênh mạng xã hội.

Tội phạm lừa đảo qua mạng đang nhắm vào dịp lễ 30.4 và 1.5 này, đánh trúng tâm lý người dân thiếu thận trọng với chương trình khuyến mãi, ưu đãi quá mức so với thị trường.