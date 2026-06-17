Tranh cãi chuyện cho con ngủ trễ dịp hè

Nên cho con ngủ trễ dịp hè?

Không ít phụ huynh cho rằng sau một năm học căng thẳng thì nên cho con ngủ trễ dịp hè, để con có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Chị Trần Thị Thu Hà (34 tuổi, làm việc tại 23 Trần Phú, P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.4, Q.5) TP.Thủ Đức), cho biết khi còn trong năm học, luôn yêu cầu con trai đang học lớp 6 phải lên giường ngủ trước 22 giờ. Nhưng khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, mọi thứ thay đổi.

"Nhiều hôm 22 giờ 30 con vẫn còn ngồi xem phim cùng cả nhà. Cuối tuần thì có khi 23 giờ mới ngủ. Tôi không quá khắt khe trong dịp hè", chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, suốt năm học con phải tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt từ sáng đến tối, từ giờ học chính khóa đến học thêm, kỹ năng. Dịp hè là khoảng thời gian hiếm hoi để con được thư giãn thật sự, tận hưởng tuổi thơ.

"Tôi không muốn mùa hè của con cũng giống như một học kỳ khác. Nếu con vui vẻ, được trải nghiệm cùng gia đình thì thức khuya hơn một chút cũng không sao", chị Hà nói.

Anh Nguyễn Đức Huy (36 tuổi, ở P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM; trước là P.Tân Thới Nhất, Q.12), cho biết gia đình thường đưa hai con đi ăn tối, xem phim hoặc dạo phố sau giờ làm việc. "Nếu yêu cầu các con 21 giờ phải ngủ thì gần như không thể có thời gian sinh hoạt chung. Những kỷ niệm gia đình nhiều khi được tạo ra vào buổi tối", anh Huy kể.

Những quan điểm này nhận được sự đồng tình của khá nhiều phụ huynh trẻ trên các diễn đàn nuôi dạy con. Nhiều người cho rằng dịp hè không nên quá áp đặt giờ giấc. Thay vì chăm chăm nhìn đồng hồ, điều quan trọng là trẻ được vui chơi, vận động và có những trải nghiệm đáng nhớ.

Cho con ngủ trễ dịp hè có thể khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn ẢNH: THANH NAM

"Mùa hè không có nghĩa là bỏ luôn nếp sinh hoạt"

Trái ngược với quan điểm trên, một số phụ huynh cho rằng việc cho con thức khuya kéo dài là điều đáng lo ngại.

Chị Lê Thanh Trúc (32 tuổi, làm việc tại 438 Nguyễn Thái Sơn, P.An Nhơn, TP.HCM; trước là P.5, Q.Gò Vấp) kể rằng năm ngoái chị từng cho con gái 10 tuổi thức khuya hơn trong dịp hè.

"Lúc đầu chỉ là ngủ trễ thêm một tiếng. Sau đó thức tới 23 giờ, rồi tới nửa đêm. Đến gần ngày nhập học, con gần như không thể dậy trước 7 giờ 30", chị Trúc nhớ lại và cho biết thêm: "Mất gần một tháng tôi mới giúp con quay lại lịch sinh hoạt bình thường".

"Điều khó nhất không phải cho con ngủ sớm mà là sửa lại đồng hồ sinh học đã bị đảo lộn. Con cáu gắt, buồn ngủ ban ngày và rất khó thích nghi khi năm học mới bắt đầu", chị Trúc nói.

Trên mạng xã hội, chủ đề "có nên cho con thức khuya mùa hè hay không" liên tục xuất hiện trong các hội nhóm phụ huynh.

Không ít người cho rằng tận hưởng mùa hè không đồng nghĩa với việc bỏ hết nguyên tắc. "Trẻ em vẫn cần có giờ giấc nhất định để đảm bảo sức khỏe", chị Lê Thị Sơn (37 tuổi, ngụ ở khu phố Hoà Phú, P.Bình Dương, TP.HCM) nêu ý kiến.

Nhiều người cũng chia sẻ những trải nghiệm không mong muốn khi con thức khuya thường xuyên như: mệt mỏi, lười ăn, dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính bảng hoặc chơi game...

Trẻ thích, nhưng liệu có thực sự tốt?

Ở góc nhìn của trẻ em, việc được ngủ muộn hơn là điều hấp dẫn. Nguyễn Quốc Bảo (học sinh lớp 7, Trường THCS Trương Văn Ngư, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức), cho biết thích mùa hè vì không phải dậy sớm. "Em có thể xem phim, đọc truyện hoặc chơi cờ với ba mẹ", Bảo kể.

Trong khi đó, Lê Thị Gia Hân (học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trần Quang Vinh, P.Bình Thạnh, TP.HCM; trước là P.12, Q.Bình Thạnh), cho biết hè năm nay thường ngủ sau 23 giờ vì xem các chương trình giải trí trên mạng. "Em thấy vui nhưng sáng hôm sau hay mệt và không muốn ăn sáng", Hân thừa nhận.

Các chuyên gia cho rằng cảm giác thích thú trước mắt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lợi ích lâu dài.

"Trẻ em vốn chưa có khả năng tự đánh giá đầy đủ các tác động đối với sức khỏe. Vì vậy, vai trò định hướng của phụ huynh vẫn rất quan trọng", thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light (P.Chợ Quán, TP.HCM; trước là P.2, Q.5) nói.

Theo ông Huy, dịp hè là khoảng thời gian trẻ cần được nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi không đồng nghĩa với việc phá vỡ hoàn toàn các thói quen lành mạnh.

"Bộ não và cơ thể trẻ hoạt động theo nhịp sinh học. Nếu giờ ngủ thay đổi quá nhiều trong thời gian dài, trẻ có thể gặp khó khăn khi quay lại nề nếp học tập", ông Huy phân tích.

Ông Huy nói thêm: "Điều đáng lo chính là việc thức khuya trở thành thói quen hằng ngày. Khi đó trẻ dễ bị thiếu ngủ, giảm khả năng tập trung, thay đổi cảm xúc và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất".

Bác sĩ Hoàng Minh Tiến, Phòng khám Đa khoa Vạn Phúc 2 (P.Hòa Lợi, TP.HCM; trước là P.Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), cho biết giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của trẻ. "Trong lúc ngủ sâu, cơ thể tiết ra nhiều hormone tăng trưởng. Thiếu ngủ kéo dài có thể tác động đến sự phát triển thể chất, khả năng học tập và hệ miễn dịch...", ông Tiến cho hay.

Theo ông Tiến, nhiều phụ huynh thường đánh giá thấp tác động của việc ngủ muộn. "Nếu trẻ vẫn ngủ đủ số giờ cần thiết thì ảnh hưởng có thể không quá lớn. Tuy nhiên, thực tế đa số trẻ thức khuya lại không ngủ bù đầy đủ hoặc chất lượng giấc ngủ bị giảm do sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ", ông Tiến nhận định.

Theo chuyên gia, có thể cho trẻ ngủ muộn hơn từ 30 phút đến 1 giờ so với ngày thường, chứ đừng buông lỏng hoàn toàn ẢNH: THANH NAM

Chuyên gia tâm lý Lại Thị Trang Thùy, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa Psychological Education (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức), khuyến khích phụ huynh xây dựng các hoạt động mùa hè đa dạng thay vì để trẻ mặc định rằng "nghỉ hè là thức khuya".

"Mùa hè có thể là thời gian đọc sách, chơi thể thao, học kỹ năng sống, khám phá thiên nhiên hoặc tham gia hoạt động cộng đồng", bà Thuỳ nói và cho rằng: "Không nhất thiết phải giữ nguyên lịch sinh hoạt như trong năm học, nhưng cũng không nên buông lỏng hoàn toàn. Có thể cho trẻ ngủ muộn hơn từ 30 phút đến 1 giờ so với ngày thường. Duy trì khung giờ thức dậy tương đối ổn định. Hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng ít nhất 1 giờ trước khi ngủ. Ưu tiên các hoạt động vận động ngoài trời vào ban ngày. Giảm dần giờ ngủ muộn trước khi năm học mới bắt đầu khoảng 2 - 3 tuần".