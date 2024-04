Tranh cãi xoay quanh tập cuối phim 'Nữ hoàng nước mắt'

Phần lớn nhân vật trong Nữ hoàng nước mắt đều có cái kết đẹp trọn vẹn POSTER PHIM

Sau hai tháng khuấy đảo màn ảnh nhỏ, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) chính thức khép lại với cái kết vui vẻ, cặp đôi chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) và Hong Hae In (Kim Ji Won) hạnh phúc bên con gái. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khán giả không hài lòng với tập cuối tác phẩm.

Đầu tiên, ngoài bộ đôi mẹ con độc ác Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) phải trả giá đắt, hầu hết các nhân vật chính diện trong Nữ hoàng nước mắt đều có cái kết tốt đẹp đến mức khó tin. Cuối phim, mọi người trở nên ngọt ngào và tốt bụng. Người có tình về bên nhau, những hận thù hay hiểu lầm đều được xóa bỏ. Thậm chí, kẻ hai mặt như Grace Go (Kim Joo Ryung) cũng hướng thiện, quay về giúp gia đình họ Hong.

Yoon Eun Seong chết thảm trong tập cuối POSTER PHIM

Đặc biệt, phân đoạn Baek Hyun Woo và Hong Hae In gặp lại nhau trên cánh đồng hoa oải hương đầy kỷ niệm ám chỉ cả hai tái ngộ ở thế giới bên kia dấy lên loạt tranh cãi. Nhiều người xem cho rằng đây là cảnh kết phim không cần thiết, gây hụt hẫng.

Tuy nhiên, người hâm mộ Nữ hoàng nước mắt cho rằng đây là cái kết đẹp và ghi dấu ấn mạnh mẽ. Phân đoạn này tinh tế truyền tải được thông điệp về tình yêu trọn vẹn từ đầu đến cuối của Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cũng như cách mà cả hai thực hiện được lời hứa mà họ dành cho nhau lúc sinh thời.

Hậu trường cảnh gia đình ba người của Baek Hyun Woo và Hong Hae In gây sốt mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH X

Bên cạnh đó, tập 16 Nữ hoàng nước mắt cũng chịu chỉ trích dữ dội vì có quá nhiều tình tiết lỗi thời của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Từ chuyện mất trí nhớ, tai nạn giao thông, bắt cóc đến trúng đạn lần lượt được "nhồi nhét" đến mức lố bịch.

Riêng cảnh phim Yoon Eun Seong điên cuồng mang súng săn, la hét nhắm vào Baek Hyun Woo - Hong Hae In khiến khán giả liên tưởng đến sê ri Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu hay Cuộc chiến sinh tồn (7 Escape) của biên kịch Kim Soon Ok.

Trong tập cuối phim, nam chính Baek Hyun Woo chịu nhiều thương tích từ bị tông xe đến trúng đạn POSTER PHIM

Tính đến nay, cái kết của Queen of Tears vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Fan Nữ hoàng nước mắt cho rằng việc biên kịch Park Ji Eun thêm nhiều tình huống kịch tính ở cuối tác phẩm nhằm tạo sự kích thích, giữ chân khán giả trước màn ảnh nhỏ.

Số khác lại chỉ trích Nữ hoàng nước mắt có kết thúc trống rỗng. Không ít khán giả nhắc lại lùm xùm biên kịch Park Ji Eun đạo nhái và khẳng định sẽ không bao giờ xem phim của cô nữa. Số bình luận khác tỏ ra tiếc nuối kỹ năng diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đã bị lãng phí trong một sê ri "nồi lẩu thập cẩm" như Queen of Tears.

Nữ hoàng nước mắt có độ phổ biến rộng rãi bất chấp nội dung cùng cái kết gây tranh cãi lớn POSTER PHIM

Bất chấp các ý kiến trái chiều, Nữ hoàng nước mắt vẫn đạt được thành tích khủng. Với rating tập cuối là 24,9% trên toàn Hàn Quốc, tác phẩm chính thức phá kỷ lục cũ của Hạ cánh nơi anh (21,7%) để trở thành Phim ăn khách nhất kênh cáp tvN. Điều đáng nói là cả hai phim đều do Park Ji Eun viết kịch bản. Queen of Tears cũng vươn lên hạng 3 trong Top sê ri có rating cao nhất kênh cáp Hàn Quốc, đứng sau hai phim của kênh JTBC là Thế giới hôn nhân (28,4%) và Cậu út nhà tài phiệt (26,9%).

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Hai tập đặc biệt Nữ hoàng nước mắt sẽ lên sóng vào ngày 4 và 5.5 trên tvN.