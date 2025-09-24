Trao 30 tỉ đồng học bổng cho sinh viên thành tích cao

Sáng nay (24.9), Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 18 năm thành lập và chào đón tân sinh viên 2025. Nhân dịp này, trường đã trao học bổng cho thủ khoa đầu vào, tân sinh viên có điểm trúng tuyển cao và những sinh viên năm 2, 3, 4 có thành tích học tập xuất sắc. Tổng giá trị học bổng là 30 tỉ đồng.

Phó hiệu trưởng trường trao học bổng cho sinh viên ẢNH: P.Đ

Cụ thể, có 40 sinh viên được nhận học bổng 100% học phí năm nhất (tương đương 88 triệu đồng/suất), 323 sinh viên nhận học bổng 50% (44 triệu đồng/suất) và 565 em nhận mức 25% (22 triệu đồng/suất).

Trường cũng trao học bổng tài năng với các thành tích về học thuật, thể thao, nghệ thuật dành cho sinh viên các khóa đang học tập tại trường. Đặc biệt, có 3 sinh viên đạt thành tích cao về thể thao và được nhận Huân chương lao động từ Chủ tịch nước, đã được trao học bổng 100% học phí (88 triệu đồng/suất).

Đó là Trần Đăng Khoa, sinh viên ngành công nghệ thông tin; sinh viên Nguyễn Thanh Hiền Linh, ngành digital marketing khóa 2023 đều là thành viên đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, huy chương vàng tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới năm 2024, Huân chương lao động hạng nhất cho Chủ tịch nước trao tặng. Lê Ngọc Hân, ngành thiết kế đồ họa khóa 2023, thành viên đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, đạt huy chương đồng tại Giải vô địch quyền taekwondo thế giới năm 2024, được nhận Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hoạt động sinh viên của trường, cho biết: "Trường trao học bổng cho sinh viên nhằm khuyến khích tài năng học tập, tạo điều kiện để các em phát triển năng lực và tham gia các cuộc thi, sân chơi học thuật trong nước và quốc tế".



