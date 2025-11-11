Trao giải cuộc thi viết về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Sau 3 năm triển khai, ban tổ chức đã tiếp nhận 140 tác phẩm dự thi. Trong số này, có 47 tác phẩm vào vòng chung khảo và 34 tác phẩm đoạt giải thưởng.

Cụ thể, thể loại ký, truyện ký có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 3 giải khuyến khích. Thể loại tiểu thuyết có 3 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 9 giải khuyến khích.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định những tác phẩm dự thi không chỉ là con số thể hiện sức hút của cuộc thi mà còn là tài liệu chứng minh cho sức sống bền bỉ của đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" trong suốt thời gian qua.

"Đây là những tác phẩm tiêu biểu nhất trong số nhiều tác phẩm tiêu biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cuộc thi, thể hiện sự đầu tư thời gian, công sức, đam mê của nhiều tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi đã góp phần thắp sáng thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân", thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhận định.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, văn học viết về lực lượng Công an nhân dân đã trở thành một bộ phận quan trọng trong nền văn học đương đại Việt Nam.

"Hiện nay, bạn đọc tìm kiếm những tác phẩm viết về lực lượng công an không phải vì tò mò về một vụ án mà họ muốn thấu hiểu đời sống của những con người, vấn đề của toàn bộ xã hội trong đó", ông Nguyễn Quang Thiều nói.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chúc mừng các tác giả đoạt giải A ẢNH: TUẤN MINH

Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" được tổ chức nhằm khuyến khích các tác giả tìm hiểu thực tế công việc của lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo ra các tác phẩm văn học phản ánh chân thực và sinh động hình ảnh, cũng như những nhiệm vụ thầm lặng và chiến công xuất sắc của người chiến sĩ công an.

Đặc biệt, cuộc thi tập trung phản ánh vai trò của lực lượng Công an nhân dân và toàn dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.