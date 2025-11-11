Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Trao giải cuộc thi viết về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Tuấn Minh
Tuấn Minh
11/11/2025 19:07 GMT+7

Chiều 11.11, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' lần thứ 5, giai đoạn 2022 - 2025.

Sau 3 năm triển khai, ban tổ chức đã tiếp nhận 140 tác phẩm dự thi. Trong số này, có 47 tác phẩm vào vòng chung khảo và 34 tác phẩm đoạt giải thưởng. 

Cụ thể, thể loại ký, truyện ký có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 3 giải khuyến khích. Thể loại tiểu thuyết có 3 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 9 giải khuyến khích.

Trao giải cuộc thi viết về an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: TUẤN MINH

Tại buổi lễ, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định những tác phẩm dự thi không chỉ là con số thể hiện sức hút của cuộc thi mà còn là tài liệu chứng minh cho sức sống bền bỉ của đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" trong suốt thời gian qua. 

"Đây là những tác phẩm tiêu biểu nhất trong số nhiều tác phẩm tiêu biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cuộc thi, thể hiện sự đầu tư thời gian, công sức, đam mê của nhiều tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi đã góp phần thắp sáng thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân", thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhận định.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, văn học viết về lực lượng Công an nhân dân đã trở thành một bộ phận quan trọng trong nền văn học đương đại Việt Nam. 

"Hiện nay, bạn đọc tìm kiếm những tác phẩm viết về lực lượng công an không phải vì tò mò về một vụ án mà họ muốn thấu hiểu đời sống của những con người, vấn đề của toàn bộ xã hội trong đó", ông Nguyễn Quang Thiều nói. 

Trao giải cuộc thi viết về an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chúc mừng các tác giả đoạt giải A

ẢNH: TUẤN MINH

Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" được tổ chức nhằm khuyến khích các tác giả tìm hiểu thực tế công việc của lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo ra các tác phẩm văn học phản ánh chân thực và sinh động hình ảnh, cũng như những nhiệm vụ thầm lặng và chiến công xuất sắc của người chiến sĩ công an. 

Đặc biệt, cuộc thi tập trung phản ánh vai trò của lực lượng Công an nhân dân và toàn dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tin liên quan

Khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký 'Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký 'Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Chiều 12.4 tại TP.Vũng Tàu, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống, dành cho các nhà văn và những tác giả đang hoàn thiện bản thảo, đã xây dựng xong đề cương đề tài, hoặc bắt đầu sáng tác (diễn ra đến ngày 26.4.2024).

Khám phá thêm chủ đề

Công an nhân dân Bộ Công an Hội Nhà văn Việt Nam Lực lượng công an Giải thưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận