Tráo vàng giả lấy vàng thật của người yêu rồi thay đổi diện mạo để lẩn trốn

Gia Bách
Gia Bách
04/01/2026 20:05 GMT+7

Sau khi tráo vàng giả để lấy vàng thật của người yêu, Lê Phương Yến (29 tuổi, ở Cà Mau) bỏ trốn và đổi ngoại hình, giả dạng nam giới.

Chiều 4.1, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt giữ Lê Phương Yến (29 tuổi, ở xã Long Điền, Cà Mau) khi người này đang lẩn trốn tại P.Cát Lái, TP.HCM, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Yến là người tráo vàng giả để lấy vàng thật.

Tráo vàng giả lấy vàng thật: Cuộc lẩn trốn đầy kịch tính của Lê Phương Yến - Ảnh 1.

Lê Phương Yến thời điểm bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

ẢNH: CACC

Theo điều tra, giữa năm 2019, Yến quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội, sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau. Đến tháng 10.2023, Yến đưa người yêu về sống cùng cha mẹ ruột tại xã Long Điền. Khoảng tháng 8.2024, lợi dụng lúc người yêu vắng nhà, Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K rồi tráo bằng vàng giả nhằm che giấu hành vi.

Ngày 21.10.2024, khi kiểm tra 15 chiếc nhẫn vàng, nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường và yêu cầu Yến giải thích. Sau khi thừa nhận hành vi trộm vàng, Yến rời khỏi địa phương. Nạn nhân sau đó trình báo công an. Đến tháng 10.2025, Yến bị phát lệnh truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, Yến thay đổi ngoại hình, giả dạng nam giới để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn náu và bắt giữ Yến.

Vụ tráo vàng giả để lấy vàng thật nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cháu dâu trộm vàng của cô chồng

Cháu dâu trộm vàng của cô chồng

Đến nhà cô chồng phụ dọn dẹp, Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ở TP.Cần Thơ) lấy trộm 10 lượng vàng 24K và 500 triệu đồng mang về cất giấu.

