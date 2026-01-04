Tráo vàng giả lấy vàng thật của người yêu rồi thay đổi diện mạo để lẩn trốn

Chiều 4.1, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt giữ Lê Phương Yến (29 tuổi, ở xã Long Điền, Cà Mau) khi người này đang lẩn trốn tại P.Cát Lái, TP.HCM, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Yến là người tráo vàng giả để lấy vàng thật.

Lê Phương Yến thời điểm bị bắt để điều tra hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: CACC

Theo điều tra, giữa năm 2019, Yến quen biết một phụ nữ qua mạng xã hội, sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau. Đến tháng 10.2023, Yến đưa người yêu về sống cùng cha mẹ ruột tại xã Long Điền. Khoảng tháng 8.2024, lợi dụng lúc người yêu vắng nhà, Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K rồi tráo bằng vàng giả nhằm che giấu hành vi.

Ngày 21.10.2024, khi kiểm tra 15 chiếc nhẫn vàng, nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường và yêu cầu Yến giải thích. Sau khi thừa nhận hành vi trộm vàng, Yến rời khỏi địa phương. Nạn nhân sau đó trình báo công an. Đến tháng 10.2025, Yến bị phát lệnh truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn, Yến thay đổi ngoại hình, giả dạng nam giới để tránh bị phát hiện, gây khó khăn cho công tác truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được nơi ẩn náu và bắt giữ Yến.

Vụ tráo vàng giả để lấy vàng thật nêu trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.